Противотанковая ракета 9М134 «Булат» готова к развертыванию

Тульское конструкторское бюро приборостроения объявило о завершении испытаний противотанковой управляемой ракеты 9М134 «Булат». Этот новый проект стал важным дополнением к арсеналу ВС РФ, предназначенный для эффективного поражения среднебронированной техники.

Ракета 9М134 «Булат» выделяется среди аналогичных систем благодаря своей легкости и маневренности. Она в четыре раза легче, чем ракеты семейства «Корнет», что делает ее более экономичным и эффективным решением для уничтожения таких целей, как боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Оснащенная тандемной кумулятивной боевой частью, «Булат» эффективно справляется с броней, защищенной современными системами динамической защиты.

Интересно, что система управления «Булата» работает на основе лазерного наведения, что позволяет поражать цели на расстоянии до 3,5 километров. Это делает ракету универсальным инструментом в арсенале, который может использоваться в различных боевых условиях. Несмотря на меньший вес, «Булат» интегрируется с существующими системами ПТУР «Корнет», что увеличивает его тактическую гибкость на поле боя.

Система «Корнет», известная своей надежностью с момента появления в конце 1990-х, продолжает оставаться краеугольным камнем российских противотанковых операций. Она предназначена для уничтожения широкого спектра бронированных целей, включая современные основные боевые танки. Адаптируемая платформа «Корнета» позволяет устанавливать его на треноги, транспортные средства и даже вертолеты, что значительно расширяет его применение.

Система наведения «Корнета» использует полуавтоматическую технологию SACLOS, при которой оператор удерживает лазерный луч на цели, направляя ракету прямо в точку удара. В зависимости от версии, дальность действия составляет до 5,5 километров днем и 3,5 километра ночью. Современные модификации увеличивают дальность до 10 километров, что делает систему еще более эффективной.

Ракета «Корнет» также предлагает различные типы боеголовок для разных боевых сценариев. Например, термобарическая боеголовка 9М133Ф эффективно нейтрализует противника в укреплениях или пещерах, создавая мощную ударную волну. Эти возможности делают «Корнет» универсальным оружием для различных условий боя.

Добавление ракеты 9М134 «Булат» в арсенал ПТРК «Корнет» создает новые возможности для операторов. Теперь они могут выбирать между более тяжелыми ракетами «Корнет» для тяжелобронированных целей и более легкими «Булатами» для среднебронированных объектов. Это не только экономит средства, но и повышает логистическую эффективность, позволяя резервировать более мощные ракеты для самых серьезных угроз.