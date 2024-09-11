Россия и Китай начали самые крупные морские учения "Океан-2024". В маневрах задействованы 400 кораблей, а также 90 тысяч военных с обеих сторон.

Во вторник, 10 сентября, российские вооруженные силы начали грандиозные учения "Океан-2024", которые развернулись одновременно на нескольких океанских и морских театрах. В этих маневрах участвуют более 400 боевых кораблей, 90 тысяч военнослужащих и около 7,5 тысячи единиц техники. Россия демонстрирует свою мощь не только на национальном уровне, но и в международном сотрудничестве — в учениях принимают участие корабли Народно-освободительной армии Китая.

Учения "Океан-2024" привлекли внимание сразу несколькими уникальными аспектами. Во-первых, это совместная операция, включающая не только российский флот, но и китайские военные корабли. В акватории Японского моря уже в первый день корабли двух стран обменялись приветствиями, а затем сформировали объединенный отряд для совместных действий. Такая кооперация между ВМФ России и Китая символизирует укрепление военных связей между странами в условиях нарастающей международной напряжённости.

Во-вторых, учения охватывают сразу несколько стратегически важных районов. Маневры разворачиваются в Тихом океане, на Балтике, в Каспийском и Средиземном морях, а также в Северном Ледовитом океане. Такой масштаб учений подчеркивает готовность российской армии оперативно реагировать на возможные угрозы с различных направлений. Для отработки сценариев противоборства стороны задействуют как подводные лодки, так и крылатые ракеты — в том числе ракетные комплексы "Оникс", "Калибр" и "Гранит".

Еще одним важным моментом учений стала проверка взаимодействия различных ведомств России. В маневрах участвуют не только военно-морской флот, но и подразделения МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии. Такое многостороннее сотрудничество направлено на отработку задач по защите важных объектов и экономических зон страны. В свою очередь, китайские военные корабли и авиация помогают отрабатывать защиту морских коммуникаций и районов экономической деятельности на восточных рубежах России.

Особый интерес вызвали первые ракетные пуски, состоявшиеся в акватории Японского моря. Ракетные катера и подводные лодки России провели успешные пуски ракет "Москит" и "Калибр-ПЛ", поразив условные цели. Эти эпизоды учений продемонстрировали, что Россия способна применять современные виды вооружения с высокой эффективностью.

Учения продлятся до 16 сентября, и их основной задачей станет проверка готовности России к отражению агрессии, защите стратегически важных объектов и координации действий с дружественными силами, такими как Китай.