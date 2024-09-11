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Исследование J.D. Power: Китайские авто обошли немецкие бренды по качеству
Исследование J.D. Power показало, что качество китайских автомобилей достигло уровня немецких брендов, таких как Mercedes и BMW. Несмотря на общий рост жалоб на автомобили, местные марки продемонстрировали улучшение в удовлетворенности потребителей.

Недавнее исследование агентства J.D. Power произвело фурор в автомобильной индустрии. В нем выяснили, что китайские автомобили теперь могут соперничать с известными немецкими марками, такими как Mercedes и BMW, по уровню качества.

Анализ показал, что общее количество жалоб на автомобили увеличилось, однако это не связано с ухудшением качества китайских брендов. Наоборот, местные производители значительно улучшили свои позиции. Например, средний показатель жалоб на качество автомобилей в целом вырос с 204 до 212 случаев на 100 машин, но китайские марки сократили количество обращений в сервис на 10 случаев на каждую сотню автомобилей.

Для сравнения, BMW зафиксировала 213 жалоб на 100 автомобилей, Audi и Mercedes – по 215. В то же время, такой бренд, как Chery, показал результат в 203 обращения, что ниже среднего по сегменту. Geely и Changan также продемонстрировали хорошие результаты, с 204 и 207 жалобами соответственно.

В сегменте массовых автомобилей лидируют совместные предприятия, такие как GAC-Honda и Dongfeng-Honda, которые обеспечивают высокий уровень качества. Среди чисто китайских брендов выделяются Chery, Geely и GAC, которые заняли верхние позиции в рейтинге. В то время как FAW Besturn и Haval оказались в конце списка по удовлетворенности клиентов.

Премиум-сегмент также был проанализирован. Porsche стал лидером с рекордно низким уровнем жалоб — всего 192 обращения на 100 автомобилей. Lexus и Cadillac также показали достойные результаты, зафиксировав 207 и 211 жалоб соответственно.

Китайские автомобили уверенно занимают свою нишу, демонстрируя качество, способное конкурировать с именитыми европейскими брендами.

#bmw #mercedes #китайские автомобили #качество #автоиндустрия #j.d. power
Источник: rg.ru
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