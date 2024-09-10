Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Китай анонсирует амбициозный план по созданию базы на Луне к 2035 году
Китай объявил о планах создать лунную базу на южном полюсе Луны к 2035 году. Проект включает два этапа и предполагает строительство комплексной сети станций для исследования Луны.

Китайская космическая программа сделала значительный шаг вперед, объявив о планах построить лунную базу на южном полюсе Луны к 2035 году. Этот амбициозный проект включает два этапа и нацелен на создание международной лунной исследовательской станции (ILRS).

Первый этап проекта включает завершение базовой лунной станции, что запланировано примерно на 2035 год. Станция будет состоять из нескольких узлов, расположенных как на поверхности Луны, так и на её орбите. Китай совместно с Россией уже представил первоначальную дорожную карту ILRS в июне 2021 года, где обозначили необходимость пяти запусков сверхтяжелых ракет в период с 2030 по 2035 год.

На второй Международной конференции по исследованию дальнего космоса в Аньхое, состоявшейся 5 сентября, китайские специалисты поделились более детализированными планами. Ву Яньхуа, главный конструктор проекта, рассказал о том, что первый этап сосредоточится на южном полюсе Луны, где исследователи смогут проводить научные эксперименты и тестировать новые технологии. Расширенная модель, которая будет включать в себя более сложную инфраструктуру, запланирована к 2050 году.

Расширенная модель ILRS представит собой комплексную сеть лунных станций. Центральным узлом станет лунная орбитальная станция, а южный полюс будет служить основной базой. Дополнительно, планируется создание исследовательских узлов на лунном экваторе и на обратной стороне Луны.

Для обеспечения работы станции китайские специалисты предусмотрели использование различных источников энергии, включая солнечные, радиоизотопные и ядерные генераторы. Кроме того, проект включает в себя создание высокоскоростных сетей связи между Луной и Землей, а также на самой Луне. Для перемещения по поверхности Луны разработают специальные транспортные средства, такие как хопперы и беспилотные аппараты, которые позволят исследовать труднодоступные районы. Пилотируемые вездеходы будут разделены на герметичные и негерметичные, что обеспечит гибкость в проведении различных операций.

#китай #космические исследования #лунная база #ilrs #южный полюс
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
4
Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
+
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
3
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
1
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
2
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
2
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
1
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
13
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
1
«Лаборатория Касперского»: новое вредоносное для Android похищает ключи от криптокошельков с помощью распознавания текста
+
Произошла утечка информации о версии 1.2 Nicole Rerun в Zenless Zone Zero
+
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 протестировали на 43 актуальных видеокартах
1
Нацбанк Украины меняет копейку на новую монету с польским уклоном
2
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Информатор раскрыл европейские цены материнских плат ASUS с чипсетом AMD X870
3
Стали известны сроки, когда Google столкнется с наказанием за злоупотребление своей монополией
+
Минобороны опубликовало кадры с поражением танка Т-64БВ ракетой Х-БПЛА
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
+
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
3
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
84
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
15
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
8
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
9
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
1
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
8

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
18:49
По хорошему все сайты должны получить разрешение у Роскомнадзора на присутствие в рунете. И иметь жалобный звоночек не только для оператора сайта, но и спец служб.
Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки сайтов
Китя
18:44
Главное чтобы тебе нравилось. многим по уху вообще что у тебя. сам когда-то гонялся за самыми дорогими трубками. а сейчас на название ровно. Главное чем больше набьет в антуту и по цене и качеству тот...
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Руслан
18:40
Самсунг хотя бы базовый научила переключаться между модулями в 4к60. Позорище, только 4к30. 5 лет на месте топчется
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
FelsheR-BANz
18:39
"Европейские, японские и корейские автопроизводители имели в России в общей сложности под десяток сборочных заводов. Все они потеряны " А из РФ куда сборочные предприятия со станками делись? Потеряны...
В правительстве РФ усомнились в том, что западные автоконцерны вернутся в Россию
FelsheR-BANz
18:32
Ему хозяева не разрешают худ/литературу. Артемка тут должен постоянно плакать и вонять.
Чип A18 Pro в iPhone 16 стал на 15% быстрее и на 20% энергоэффективнее
Gamandril
18:27
Еще раз для слабо разбирающихся в теме. 2К это 1920х1080 - потому что это ближе всего. 4К это 3840х2160, то есть ровно в 2 раза больше пикселей по горизонтали. Это дебилы американцы называют 2,5К как ...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
polkten
18:20
Покайтесь, ибо Чебурнет ГРЯДЁТ!
Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки сайтов
VRoman
18:18
По-моему единственные оставшиеся такие платы это MSI Godlike и ASRock Taichi. Все остальные тратят доступные PCIE на размножение М2 Хотите сделать плату дешевле - уберите чипсет нафиг, в процессоре у...
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
Станислав Богданов
18:16
А то. Это тебе не корешиться с Талибаном.
Газета Aydınlık: Киев ведет переговоры с террористами в Идлибе для борьбы с Россией
Mallory
18:09
Неее, мы бы его звали Чумба-два-крюка.
Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем