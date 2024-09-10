Китай объявил о планах создать лунную базу на южном полюсе Луны к 2035 году. Проект включает два этапа и предполагает строительство комплексной сети станций для исследования Луны.

Китайская космическая программа сделала значительный шаг вперед, объявив о планах построить лунную базу на южном полюсе Луны к 2035 году. Этот амбициозный проект включает два этапа и нацелен на создание международной лунной исследовательской станции (ILRS).

Первый этап проекта включает завершение базовой лунной станции, что запланировано примерно на 2035 год. Станция будет состоять из нескольких узлов, расположенных как на поверхности Луны, так и на её орбите. Китай совместно с Россией уже представил первоначальную дорожную карту ILRS в июне 2021 года, где обозначили необходимость пяти запусков сверхтяжелых ракет в период с 2030 по 2035 год.

На второй Международной конференции по исследованию дальнего космоса в Аньхое, состоявшейся 5 сентября, китайские специалисты поделились более детализированными планами. Ву Яньхуа, главный конструктор проекта, рассказал о том, что первый этап сосредоточится на южном полюсе Луны, где исследователи смогут проводить научные эксперименты и тестировать новые технологии. Расширенная модель, которая будет включать в себя более сложную инфраструктуру, запланирована к 2050 году.

Расширенная модель ILRS представит собой комплексную сеть лунных станций. Центральным узлом станет лунная орбитальная станция, а южный полюс будет служить основной базой. Дополнительно, планируется создание исследовательских узлов на лунном экваторе и на обратной стороне Луны.

Для обеспечения работы станции китайские специалисты предусмотрели использование различных источников энергии, включая солнечные, радиоизотопные и ядерные генераторы. Кроме того, проект включает в себя создание высокоскоростных сетей связи между Луной и Землей, а также на самой Луне. Для перемещения по поверхности Луны разработают специальные транспортные средства, такие как хопперы и беспилотные аппараты, которые позволят исследовать труднодоступные районы. Пилотируемые вездеходы будут разделены на герметичные и негерметичные, что обеспечит гибкость в проведении различных операций.