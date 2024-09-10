Этот процессор сочетает в себе архитектуру Zen 5 и графику RDNA 3.5, предлагая отличную производительность по доступной цене.

Компания AMD сделала важное заявление о запуске нового гибридного процессора Krackan, который появится на рынке в начале 2025 года. Этот процессор, предназначенный для бюджетных ноутбуков стоимостью около $799, обещает стать серьезным конкурентом на фоне других решений, представленных на рынке. В отличие от более дорогих моделей, таких как APU Ryzen AI 300 серии «Strix Point», Krackan предлагает потребителям доступное решение с хорошими характеристиками.

Процессор Krackan будет оснащен 8 ядрами архитектуры Zen 5, которые включают как стандартные ядра, так и упрощенные версии. Это позволит достичь баланса между производительностью и энергоэффективностью. Графическая часть процессора будет представлена 8 вычислительными блоками (CU) RDNA 3.5, что заметно меньше по сравнению с 16 CU у Strix Point и 40 CU у Strix Halo. Однако такая конфигурация обеспечит достаточную мощность для выполнения большинства задач, связанных с повседневным использованием и даже некоторыми игровыми нагрузками.

Кроме того, Krackan будет включать нейропроцессор XDNA 2, который обеспечит поддержку современных технологий искусственного интеллекта. С показателем производительности в 45-50 TOPS, этот процессор сможет эффективно справляться с будущими рабочими нагрузками в области ИИ, что делает его привлекательным выбором для пользователей, заинтересованных в новых технологиях.

Джек Хюин, руководитель подразделения Ryzen и Radeon в AMD, отметил на выставке IFA 2024, что компания стремится охватить массовый рынок, предлагая более доступные решения. Ожидается, что AMD представит свой новый APU Krackan на выставке CES 2025, которая пройдет в январе следующего года. Это мероприятие станет отличной площадкой для демонстрации возможностей нового процессора, а также для обсуждения его характеристик и потенциального влияния на рынок.