Астрономы провели исследование, которое показало, что звезды с низким содержанием металлов затрудняют образование суперземель. Эти результаты открывают новые горизонты в понимании формирования планет и поиска жизни за пределами Земли.

Астрономия, как наука о бескрайних просторах Вселенной, постоянно ставит перед учеными новые вопросы и загадки. Одной из самых интригующих тем стало изучение формирования суперземель — планет, превышающих размеры Земли. Новое исследование, проведенное астрономами из Университета штата Огайо, выявило, что звезды с низким содержанием металлов значительно затрудняют образование таких планет. Это открытие может изменить наше понимание планетарной эволюции и поиска жизни на других мирах.

Звезды, как и люди, имеют свою историю. Они рождаются, живут и умирают, обогащая окружающее пространство тяжелыми элементами. Металличность звезды — это уровень этих тяжелых элементов, и от него зависит, насколько успешно будут формироваться планеты вокруг нее. Исследователи сосредоточились на звездах с низким содержанием металлов, чтобы понять, как это влияет на образование суперземель.

Команда астрономов проанализировала каталог из 10 000 звезд, которые наблюдались с помощью миссии NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Ранее считалось, что звезды с металличностью в диапазоне от -2,5 до -0,5 могут поддерживать процесс формирования планет. Однако результаты нового исследования удивили ученых: они не нашли ожидаемых суперземель вблизи звезд с низким содержанием металлов. Вместо этого они столкнулись с резким обрывом в частоте формирования планет.

Кирстен Боли, ведущий автор исследования, отметила, что этот обрыв охватывает целую эпоху в истории Вселенной, когда условия для формирования планет были крайне неблагоприятными. Исследование показало, что суперземли начали формироваться только около семи миллиардов лет назад, когда звезды начали обогащать окружающее пространство необходимыми элементами. Это открытие также подразумевает, что большинство звезд, образовавшихся до этого времени, не могли создать подходящие условия для формирования планет.

Отсутствие суперземель в более ранние времена подчеркивает важность металлов для процесса формирования планет. Боли добавила, что новые данные предоставляют астрономам четкие ориентиры для поиска мест, где жизнь могла бы процветать. Понимание того, где и как формируются планеты, помогает определить, где искать экзопланеты с потенциальными условиями для жизни.

Кроме того, исследование имеет значительные последствия для поиска экзопланет. Ученые теперь могут сосредоточиться на звездах с более высокой металличностью, что увеличивает шансы на обнаружение обитаемых планет.