Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявила о большом отзыве, затрагивающем более 1,2 миллиона пикапов Ram 1500. Проблема связана с программным обеспечением, что может вызвать отключение системы контроля устойчивости.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) сообщила о серьезном отзыве, который затронул 1,2 миллиона пикапов Ram 1500. Эта мера стала необходимой из-за сбоя в программном обеспечении, способного отключить систему контроля устойчивости, что нарушает федеральные требования безопасности.

Сбой в программном обеспечении касается пикапов, выпущенных с 2019 года по 2024 год. Проблема заключается в неисправности модуля управления антиблокировочной системой тормозов. Если система контроля устойчивости отключится, водители могут столкнуться с неожиданными предупреждениями на панели приборов. Это может вызвать серьезные проблемы, особенно в критических ситуациях на дороге.

К счастью, решение проблемы довольно простое. Дилеры Ram начнут устанавливать обновленное программное обеспечение, что должно устранить сбой и восстановить нормальную работу системы. Уведомление дилеров о предстоящем отзыве начнется 12 сентября, а владельцы автомобилей получат специальные уведомления с 3 октября.

Этот отзыв стал 44-м в этом году для FCA. Интересно, что Ford пока лидирует по количеству отзывов, но FCA и Ford почти на одном уровне по общему числу затронутых автомобилей. Tesla же опережает обе компании, имея наибольшее количество отозванных машин в этом году. Ситуация с отзывами подчеркивает важность постоянного контроля за качеством и безопасностью автомобилей, ведь даже небольшие сбои могут привести к серьезным последствиям на дороге.