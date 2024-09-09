Конструкторское бюро "Синергия" готовит к тестированию новый беспилотник "Ася", который пройдет апробацию в зоне специальной операции. Этот уникальный аппарат выполнен из пластика и предлагает новые возможности для разведки.

Конструкторское бюро "Синергия" анонсировало тестирование своего нового беспилотного летательного аппарата "Ася". Этот уникальный аппарат, созданный по аэродинамической схеме "тейлситтер", скоро пройдет испытания в зоне специальной операции.

Беспилотник "Ася" представляет собой воздушное судно вертикального взлета и посадки, которое отличается от традиционных моделей. Его конструкция, напоминающая конвертоплан, обеспечивает уникальные аэродинамические характеристики. Основное преимущество "Аси" заключается в том, что она полностью выполнена из пластика. Это делает аппарат менее заметным для радиолокационных систем и средств ПВО, что критически важно в условиях современного боя.

На недавнем слете операторов боевых БПЛА "Дронница-2024" в Великом Новгороде представители "Синергии" поделились подробностями о процессе разработки. Они отметили, что "Ася" прошла заводские испытания и получила одобрение Минобороны России. Разработчики поставили перед собой задачу создать беспилотник, который можно производить в любых условиях, даже в полевых.

Одним из ключевых аспектов разработки стало использование аддиктивных технологий. Благодаря этому "Ася" может полностью печататься на 3D-принтере. Это упрощает процесс производства и снижает затраты. Специалисты КБ "Синергия" акцентируют внимание на том, что аппарат может собираться в любых условиях, хоть в контейнере.

Разработчики создали три варианта "Аси": разведчик, ретранслятор и камикадзе. Аппарат может быть оснащен тепловизионной камерой для повышения эффективности разведки. "Ася" не требует специальных средств для запуска, что значительно упрощает ее эксплуатацию. Время развертывания составляет всего пять минут, что позволяет быстро реагировать на изменяющиеся условия на поле боя.

В отличие от мультироторных беспилотников, "Ася" способна нести более значительную полезную нагрузку и дольше оставаться в воздухе — до одного часа с грузом в один килограмм. Дальность применения аппарата достигает 30 километров.

Разработчики уверены, что "Ася" не имеет аналогов на российском рынке. Основная задача этого беспилотника — разведка. Большие разведывательные беспилотники стоят более миллиона рублей, что делает их недоступными для многих подразделений. В отличие от них, "Ася" должна укладываться в бюджет в один миллион рублей, что делает ее более привлекательной для заказчиков.