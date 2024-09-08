Федеральный судья сообщил, что окончательное наказание для Google будет вынесено к августу 2025 года. Судебный процесс выявил, что компания использовала незаконные методы для поддержания контроля над поисковой индустрией.

Недавнее решение федерального судьи США Амита П. Мехты стало важным шагом в разбирательстве против Google, который обвиняется в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Согласно решению суда, Google была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства, в частности, в соответствии с разделом 2 Закона Шермана. Суд установил, что компания использовала свое финансовое преимущество, чтобы поддерживать монополию, выплачивая миллиарды долларов другим крупным игрокам, таким как Apple, Samsung и Mozilla, за то, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию на их устройствах и браузерах. Эти действия, по мнению суда, ограничивают конкуренцию и наносят ущерб потребителям.

Судья Мехта сообщил, что окончательное наказание для Google будет вынесено к августу 2025 года. Это решение стало результатом многолетнего расследования, в ходе которого были собраны доказательства о том, как компания использует свои ресурсы для подавления конкуренции. Судья также подчеркнул, что важно рассмотреть не только действия Google, но и изменения в технологическом ландшафте, которые могут повлиять на решение о наказании.

Важным аспектом дела является то, что американские прокуроры из Министерства юстиции и представителей штатов должны представить свои предложения по исправлению ситуации до конца текущего года. Эти рекомендации будут рассмотрены на следующем судебном заседании, где судья Мехта заслушает дополнительные доказательства и аргументы. Это подчеркивает, что процесс еще не завершен, и дальнейшие шаги будут направлены на создание более справедливых условий на рынке.

Судья также отметил, что при определении наказания он учтет быстро меняющийся характер технологий, включая появление новых конкурентоспособных решений, таких как чат-боты на основе искусственного интеллекта. Эти инновации, разработанные такими компаниями, как OpenAI и Microsoft, могут изменить правила игры на рынке и повлиять на то, как суд будет рассматривать действия Google.