В США возбуждено уголовное дело против Майкла Смита, который использовал искусственный интеллект для создания сотен тысяч песен и их незаконной трансляции. С помощью автоматизированных ботов он обманным путем заработал более 10 миллионов долларов, подрывая целостность музыкальной индустрии.

В музыкальной индустрии, где творчество и технологии переплетаются, появился новый вызов: мошенничество с использованием искусственного интеллекта. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, Дэмиан Уильямс, и исполняющая обязанности помощника директора ФБР, Кристи М. Кертис, объявили о возбуждении уголовного дела против Майкла Смита. Этот случай стал первым в своем роде, когда искусственный интеллект использовался для создания огромного количества музыкальных произведений, которые затем транслировались с помощью автоматизированных программ, обманывая стриминговые платформы и зарабатывая миллионы долларов.

Майкл Смит, по версии обвинения, создал сотни тысяч песен, используя возможности искусственного интеллекта, и затем запустил их в потоковые сервисы, такие как Spotify и Apple Music, с помощью ботов. Эти автоматизированные аккаунты обеспечивали миллиарды прослушиваний, что позволяло ему получать значительные роялти. По данным прокуратуры, его мошенническая схема принесла ему более 10 миллионов долларов, которые должны были быть выплачены настоящим музыкантам и авторам.

Схема Смита была тщательно продумана. Он создал тысячи фальшивых аккаунтов на стриминговых платформах, которые использовались для повторной трансляции его песен. Это позволяло ему обойти систему, которая должна была защищать права настоящих артистов. Каждый раз, когда его песни транслировались, он получал небольшие выплаты, которые в итоге складывались в астрономическую сумму. Прокурор Уильямс описал действия Смита как «наглую попытку украсть гонорары у тех, кто действительно создает музыку».

Смит использовал программное обеспечение для управления ботами, позволяя им непрерывно воспроизводить его треки. Он даже оценил, что с помощью своих автоматизированных аккаунтов он мог генерировать до 661 440 потоков в день, что в итоге давало ему более миллиона долларов роялти в год. Чтобы избежать подозрений, он распределял свои потоки по тысячам песен, зная, что если одна песня будет транслироваться слишком часто, это привлечет внимание стриминговых сервисов.

Искусственный интеллект стал ключевым инструментом в его схеме. С 2018 года Смит начал сотрудничать с музыкальными продюсерами, которые помогали ему создавать новые треки. Они генерировали тысячи песен каждую неделю, которые затем загружались на платформы. Эти произведения часто имели случайные названия и выглядели так, будто их создали настоящие исполнители. Например, названия песен включали такие абстрактные слова, как «Zygophyceae» и «Zygopteris», а имена исполнителей звучали как «Calliope Bloom» или «Calm Baseball».

Смит также использовал ложные данные для создания аккаунтов ботов, обманывая стриминговые платформы и создавая видимость, что за ними стоят реальные пользователи. Он знал, что такие манипуляции подрывают целостность музыкальной индустрии и ставят под угрозу права законных артистов. В своих электронных письмах он обсуждал необходимость создания большого количества песен для успешной работы своей схемы, подчеркивая, что это важно для обхода политики по борьбе с мошенничеством.

Обвинение против Смита стало знаковым моментом в борьбе с мошенничеством в музыкальной индустрии. Как отметил Кристи М. Кертис, «ФБР по-прежнему привержено выявлению тех, кто манипулирует передовыми технологиями для получения незаконной прибыли». Этот случай поднимает важные вопросы о том, как технологии могут быть использованы как во благо, так и во вред, и о том, как индустрия должна адаптироваться к новым вызовам.

Майкл Смит был арестован и предстанет перед судом в Северной Каролине. Его дело, вероятно, станет прецедентом для будущих расследований в области музыки и технологий.