Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Майкл Смит и его схема, принесшая $10 млн: как ИИ стал инструментом для обмана музыкальных платформ
В США возбуждено уголовное дело против Майкла Смита, который использовал искусственный интеллект для создания сотен тысяч песен и их незаконной трансляции. С помощью автоматизированных ботов он обманным путем заработал более 10 миллионов долларов, подрывая целостность музыкальной индустрии.

В музыкальной индустрии, где творчество и технологии переплетаются, появился новый вызов: мошенничество с использованием искусственного интеллекта. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, Дэмиан Уильямс, и исполняющая обязанности помощника директора ФБР, Кристи М. Кертис, объявили о возбуждении уголовного дела против Майкла Смита. Этот случай стал первым в своем роде, когда искусственный интеллект использовался для создания огромного количества музыкальных произведений, которые затем транслировались с помощью автоматизированных программ, обманывая стриминговые платформы и зарабатывая миллионы долларов.

Майкл Смит, по версии обвинения, создал сотни тысяч песен, используя возможности искусственного интеллекта, и затем запустил их в потоковые сервисы, такие как Spotify и Apple Music, с помощью ботов. Эти автоматизированные аккаунты обеспечивали миллиарды прослушиваний, что позволяло ему получать значительные роялти. По данным прокуратуры, его мошенническая схема принесла ему более 10 миллионов долларов, которые должны были быть выплачены настоящим музыкантам и авторам.

Схема Смита была тщательно продумана. Он создал тысячи фальшивых аккаунтов на стриминговых платформах, которые использовались для повторной трансляции его песен. Это позволяло ему обойти систему, которая должна была защищать права настоящих артистов. Каждый раз, когда его песни транслировались, он получал небольшие выплаты, которые в итоге складывались в астрономическую сумму. Прокурор Уильямс описал действия Смита как «наглую попытку украсть гонорары у тех, кто действительно создает музыку».

Смит использовал программное обеспечение для управления ботами, позволяя им непрерывно воспроизводить его треки. Он даже оценил, что с помощью своих автоматизированных аккаунтов он мог генерировать до 661 440 потоков в день, что в итоге давало ему более миллиона долларов роялти в год. Чтобы избежать подозрений, он распределял свои потоки по тысячам песен, зная, что если одна песня будет транслироваться слишком часто, это привлечет внимание стриминговых сервисов.

Искусственный интеллект стал ключевым инструментом в его схеме. С 2018 года Смит начал сотрудничать с музыкальными продюсерами, которые помогали ему создавать новые треки. Они генерировали тысячи песен каждую неделю, которые затем загружались на платформы. Эти произведения часто имели случайные названия и выглядели так, будто их создали настоящие исполнители. Например, названия песен включали такие абстрактные слова, как «Zygophyceae» и «Zygopteris», а имена исполнителей звучали как «Calliope Bloom» или «Calm Baseball».

Смит также использовал ложные данные для создания аккаунтов ботов, обманывая стриминговые платформы и создавая видимость, что за ними стоят реальные пользователи. Он знал, что такие манипуляции подрывают целостность музыкальной индустрии и ставят под угрозу права законных артистов. В своих электронных письмах он обсуждал необходимость создания большого количества песен для успешной работы своей схемы, подчеркивая, что это важно для обхода политики по борьбе с мошенничеством.

Обвинение против Смита стало знаковым моментом в борьбе с мошенничеством в музыкальной индустрии. Как отметил Кристи М. Кертис, «ФБР по-прежнему привержено выявлению тех, кто манипулирует передовыми технологиями для получения незаконной прибыли». Этот случай поднимает важные вопросы о том, как технологии могут быть использованы как во благо, так и во вред, и о том, как индустрия должна адаптироваться к новым вызовам.

Майкл Смит был арестован и предстанет перед судом в Северной Каролине. Его дело, вероятно, станет прецедентом для будущих расследований в области музыки и технологий.

#искусственный интеллект #мошенничество #музыка
1
Показать комментарии (1)
Поколение Z легче поддается онлайн-мошенничеству, чем бумеры
На Google подали в суд из-за ИИ-модели, прослушивающей телефонные разговоры пользователей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В центре Санкт-Петербурга построят 6-полосный тоннель
6
Спорный проект ГЭС России и Монголии сдвинулся с места
1
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
6
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
3
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
1
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
1
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
5
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
2
На западе Индии появится предприятие по выпуску чипов, на его строительство выделено $10 млрд
2
Новые санкции США коснутся технологии изготовления транзисторов с окружающим затвором
1
Первая полупогружная плавучая ветряная электростанция: обеспечит на год электроэнергией 25 000 домов
+
Западные страны согласовали поставку большого объёма военной помощи на Украину
13
Запущенная 4 года назад первая плавучая ветряная электростанция превзошла ожидания
1
Intel подтверждает, что процессоры Arrow Lake будут производиться сторонней компанией
+
В сети появилось изображение Galaxy Z Fold Special Edition
+
Warhammer 40,000 Space Marine 2 протестировали на 25 актуальных видеокартах
1
Почему NVIDIA не может выпустить GeForce RTX 5090 в 2024, и почему не всем инсайдерам стоит доверять
4
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
14
Фотограф назвал две основные причины взять iPhone 16 Pro вместо iPhone 16 Pro Max
1
TSMC будет производить огромные чипы с использованием технологии упаковки CoW-SoW к 2027 году
+

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
7
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
104
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
21
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
8
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
84
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
23
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
7
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
7
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
9

Сейчас обсуждают

Orakul
23:19
Люди разные, разные сферы общения. Не знаю, какое время СССР Вы застали и какой круг общения у Вас был, но в моё время службы, а это конец восьмидесятых, косить было довольно позорно.
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
denacifikator
23:14
ещё пётр 1,разбивал шведов под полтавой в истории.Вчера 500 риановости написало в полтаве покололи человек.
Майкл Смит и его схема, принесшая $10 млн: как ИИ стал инструментом для обмана музыкальных платформ
Alpha_SKILL_Tapochek
23:12
64 CU и 16 Гб видеопамяти? Как-то слабенько
AMD готовит к запуску видеокарты серии Radeon RX 8000 RDNA 4, ориентированные на средний уровень
scvitaly
23:11
Маску еще предстоит "разгребать" за Боингом: вывозить их экипаж с орбиты ))
Космический корабль Starliner приземлился в штате Нью-Мексико без экипажа
Колючка
23:01
пишу статьи и сам же сру в комментах под другими никами, что бы разогнать просмотры
Майкл Смит и его схема, принесшая $10 млн: как ИИ стал инструментом для обмана музыкальных платформ
denacifikator
22:54
я понимаю,что чекист,должен быть всегда на чеку,да пробили тогда,но тогда столько не держали всего на границе,а щас будут все уже на чеку,после этих курских событий.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
Мечта Шеншебека
22:51
ВСУ - это войска, оккупировавшие Украину. главарь НАТОвской оккупационный администрации на территории Украины просроченный наркоман жидохохол Зеленский. Косточка тебе брошена... выползай псина. PS....
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
Колючка
22:40
Ты же в курсе, что это потребовал 5-летний ребёнок?
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
Колючка
22:36
Да чё ты распинаешься перед ним. На тех, кто при обсуждении глобальных событий в качестве аргумента приводит "а вот у меня бабка..." доводы логикой и фактами не действуют.
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
Николя Николя
22:31
Опять абстрактные домохозяйства, в футбольных полях измерять надо, в автобусах, ну на крайняк в автомобилях.
Как слияние черных дыр объясняет загадку Sgr A* в нашей галактике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем