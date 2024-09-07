Исследователи из UNIST разработали технологию беспроводной зарядки для электромобилей, позволяющую заряжать транспортные средства во время движения. Эта система может значительно упростить процесс зарядки и снизить зависимость от стационарных зарядных станций.

В мире, где электрические автомобили становятся все более популярными, необходимость в удобных и эффективных способах их зарядки становится актуальной как никогда. Исследовательская группа из Университета науки и технологий Ульсан (UNIST) под руководством профессора Франклина Биена представила инновационную систему беспроводной зарядки, которая может изменить правила игры для электромобилей. Эта технология позволяет заряжать транспортные средства во время движения, устраняя необходимость в частых остановках для подзарядки.

Работа группы, опубликованная в журнале Applied Energy, описывает систему беспроводной зарядки, которая использует мощное магнитное поле для передачи энергии. Вместо традиционных методов, требующих ферромагнитных материалов, эта система генерирует магнитное поле с помощью сети проводов, что позволяет автомобилям свободно маневрировать. Это решение не только упрощает процесс зарядки, но и делает его более экономически эффективным.

Как это работает? Электрический ток, проходящий через специальные провода, создает круговое магнитное поле, которое охватывает область вокруг проводов. Это поле позволяет электромобилям перемещаться по «зарядным дорожкам», обеспечивая непрерывное питание. Уникальность данной технологии заключается в том, что она позволяет автомобилям двигаться как вперед, так и назад, что делает зарядку более гибкой и удобной.

Команда исследователей также разработала алгоритмы, которые оптимизируют конструкцию линий электропередач и приемников. Это повышает эффективность передачи энергии до впечатляющих 90%. В отличие от существующих технологий, которые часто сталкиваются с высокими затратами и низкой долговечностью, новая система предлагает более надежное и доступное решение.

Безопасность технологии также стала одним из приоритетов для исследовательской группы. Они провели обширные проверки, чтобы убедиться, что система соответствует стандартам, установленным Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) и Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP). Это важно, поскольку беспроводная передача энергии должна быть безопасной для пользователей и окружающей среды.

Профессор Бьен подчеркивает, что транспортные средства, включая электромобили, должны иметь возможность свободно перемещаться не только по горизонтали, но и по вертикали. Существующие технологии динамической беспроводной зарядки пока не достигли этого уровня гибкости. Однако новая система может стать прорывом, который позволит реализовать эти идеи.

Первый автор исследования, Хёнкён Джо, отметил, что внедрение этой технологии в электромобили поможет решить проблемы, связанные с длительным временем зарядки и ограниченным запасом хода. Кроме того, уменьшение размеров батарей приведет к снижению загрязнения, вызванного добычей ресурсов, таких как литий. Это, в свою очередь, будет способствовать более устойчивому использованию природных ресурсов.