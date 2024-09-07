Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил необычную атмосферу на экзопланете L98-59 d
Наблюдения телескопа Джеймса Уэбба выявили, что экзопланета L98-59 d обладает атмосферой, богатой серосодержащими соединениями. Этот результат может пролить свет на механизмы формирования планет и их атмосфер в других звездных системах.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) открыл новые удивительные детали об экзопланете L98-59 d, вращающейся вокруг звезды-карлика в 34 световых годах от нас. Наблюдения показали, что эта суперземля обладает атмосферой, богатой серой и серосодержащими соединениями, что может повлиять на наше понимание процессов формирования планет и их атмосфер в галактике.

Экзопланеты или планеты за пределами Солнечной системы, в последние десятилетия стали одной из самых активных областей исследований в астрономии. С появлением мощных инструментов, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба, ученые могут более детально исследовать химический состав и структуру атмосфер далеких миров. Среди таких планет — L98-59 d, вращающаяся вокруг звезды-карлика спектрального класса М, расположенной в 34,6 световых годах от Земли. Эта суперземля, размер которой составляет около 1,58 радиуса Земли и масса 2,31 массы Земли, интересует ученых из-за своего близкого расположения к звезде и возможности наличия сложной атмосферы.

L98-59 d обращается вокруг своей звезды за 7,45 дня, что делает ее относительно "горячей" планетой с температурой на поверхности около 416 К (143 °C). Такая орбитальная близость, как правило, делает планеты менее пригодными для жизни, но открывает уникальные возможности для изучения атмосферных явлений, особенно в контексте фотохимических процессов.

Используя спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) JWST, команда астрономов под руководством Амели Грессироф из Научного института космического телескопа (STScI) провела спектроскопические наблюдения L98-59 d в рамках программы Guaranteed Time Observations (GTO). В ходе этих наблюдений они смогли уловить слабые спектральные линии, свидетельствующие о наличии в атмосфере планеты серосодержащих соединений — сероводорода (H₂S) и диоксида серы (SO₂).

Это открытие стало неожиданным для ученых, так как диоксид серы и другие серные соединения обычно встречаются в атмосферах гигантских планет и коричневых карликов, а не суперземель. Это может указывать на активные фотохимические процессы, происходящие на L98-59 d. Фотохимия — это химические реакции, вызванные излучением звезды, и в случае L98-59 d, они могут создавать сложные молекулы, которые изменяют атмосферные условия и даже формируют облака.

Примечательно, что наличие SO₂ в атмосфере может служить косвенным доказательством наличия вулканической активности или иных геологических процессов на поверхности планеты. Если такие процессы действительно имеют место, это может означать, что планета сохраняет активную внутреннюю структуру, что редкость для планет такого типа и размера.

Открытие богатой серой атмосферы на L98-59 d может иметь далеко идущие последствия для понимания формирования и эволюции планетных систем. Серосодержащие соединения в атмосферах планет могут оказать влияние на химические реакции, влияющие на их обитаемость и развитие. Если подтверждения будут получены в будущих наблюдениях, это открытие станет важным шагом в области планетологии и даст новые данные для моделей формирования планетных систем.

#астрономия #экзопланета #телескоп джеймса уэбба #атмосфера #суперземля
+
Написать комментарий (0)
Зонд BepiColombo сделал снимки Меркурия с расстояния 165 км и передал данные о магнитной среде
Ученые выяснили, как крупные планеты образуются на значительном расстоянии от своих звезд
Как слияние черных дыр объясняет загадку Sgr A* в нашей галактике
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спорный проект ГЭС России и Монголии сдвинулся с места
1
В центре Санкт-Петербурга построят 6-полосный тоннель
4
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
6
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
2
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
10
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
+
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
2
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
+
ВМС США установили на военном корабле нелегальный Wi-Fi с помощью антенны Starlink
+
На западе Индии появится предприятие по выпуску чипов, на его строительство выделено $10 млрд
2
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
"Искандер" атаковал склад и центр обслуживания MGM-140 ATACMS, устроив сильный пожар под Одессой
+
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
+
Первая полупогружная плавучая ветряная электростанция: обеспечит на год электроэнергией 25 000 домов
+
PCGH протестировали Star Wars Outlaws с 20 процессорами и 25 видеокартами
+
Новые санкции США коснутся технологии изготовления транзисторов с окружающим затвором
+
Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop
3
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
14

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
5
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
86
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
18
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
6
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
16
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
8
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
3

Сейчас обсуждают

SlyBiBi
12:37
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
exdelolz
12:37
Nvidia сохраняла период релизов в 2 года уже на протяжении многих поколений, вряд ли 5090 будет перенесена на 2025. Сразу покупаю как только появится.
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
SlyBiBi
12:37
Вы - рекламасты, как педерасты! Ссать на вас ДУСТ-ом, чтоб "склеили ласты" !
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
Олег Тимофеев
12:32
Настал момент грабежа Украины по полной ату ее.
Российская армия вновь нанесла удары по логистическим узлам ВСУ
Олег Тимофеев
12:31
Энергетика потом финансы и бить по инфе не понадобиться само все встанет. Денег не получают вновь мобилизованные и это только начало . Где белорусские хакеры?
Российская армия вновь нанесла удары по логистическим узлам ВСУ
Олег Тимофеев
12:29
Не даром сравнивают с панелями. Как однако примитивен бизнес. Похож на безголовую курицу.
BMW тестирует мини-ветряную электростанцию компании Aeromine
Артём Николаев
12:22
Какой же всё-таки народ тупой и ленивый. Биток был придуман в противовес банкам, но нет, буратины всё равно хотят кому-то отдать свои деньги, лишь бы мозг не включать и спихнуть ответственность. Цифро...
Швейцарский банк ZKB теперь предлагает услуги торговли и хранения биткоинов и эфиров
Chihonya
12:21
Ему уже втащить пора, тащуну рекламному)
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
beltar
12:20
Дешевле отдать хохлам, чем модернизировать, сам танк должен пробиваться даже 57 мм пушкой, при наличии современных боеприпасов. А 115 мм пушка Т-62, как и любые гранатометные выстрелы, прикрученные к ...
Германия и Дания передадут Украине 77 танков Leopard 1A5
Апшеронский скакел
12:17
Так ты и так опустился ниже плинтуса
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем