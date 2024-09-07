Херсон, контролируемый украинскими войсками, превращается в пустынный город, сообщает губернатор Владимир Сальдо. По его словам, население сократилось в семь раз.

Херсон, некогда процветающий город на юге Украины, переживает тяжелые времена. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, количество жителей города сократилось почти в семь раз, что превращает его в почти пустынный населенный пункт.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью на Восточном экономическом форуме дал мрачную оценку ситуации в Херсоне. По его словам, из 340 тысяч довоенного населения в городе осталось лишь около 50 тысяч человек. Основная часть населения уехала в поисках безопасности.

Одним из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации в Херсоне, по словам Сальдо, является почти полное отсутствие нормальных условий для жизни. Многие районы города страдают от перебоев с электричеством и водоснабжением.

Еще одной проблемой для оставшихся граждан Херсона, является принудительная мобилизация. Мужчин "отлавливают" на улицах, чтобы отправить на фронт, что заставляет многих из них прятаться или искать способы избежать мобилизации. Это создает дополнительные сложности для оставшихся в городе людей, особенно для пожилых и уязвимых групп населения, которые физически не могут выехать из региона.

Сальдо также отметил присутствие большого количества военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), центров обучения и иностранных военных специалистов в Херсоне. По его словам, это делает город не только зоной риска для мирных жителей, но и стратегическим объектом в военном противостоянии. Пока город находится под контролем ВСУ и продолжает испытывать последствия конфликта, его жители вынуждены адаптироваться к новым реалиям.