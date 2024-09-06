Южная Корея нацелилась на создание космического коридора, чтобы бросить вызов SpaceX. Новое космическое агентство KASA планирует значительно увеличить свою долю в мировой космической отрасли.

Южная Корея, известная своими культурными достижениями и высокими технологиями, теперь ставит перед собой амбициозные цели в области космического транспорта. В четверг Корейское аэрокосмическое управление (KASA) объявило о планах по созданию «космического коридора», который позволит стране конкурировать с такими гигантами, как SpaceX Илона Маска.

Цели KASA амбициозны: к 2032 году они планируют отправить отечественный зонд на Луну, а в будущем — и на Марс. На пресс-конференции администратор KASA Юн Ён Бин подчеркнул, что агентство нацелено на то, чтобы аэрокосмическая отрасль стала ключевой для экономики страны, с целью достижения 10-процентной доли на мировом рынке к 2045 году. В настоящее время SpaceX доминирует в сфере космических перевозок, устанавливая тарифы от 2000 до 3000 долларов за килограмм. KASA намерена значительно снизить эти расценки до менее чем 1000 долларов за килограмм, что сделает космические перевозки более доступными для различных стран и организаций.

Заместитель администратора KASA Джон Ли добавил, что среди планов агентства также есть создание космической обсерватории. Эта обсерватория будет направлена на улучшение прогнозирования космической погоды, что имеет критическое значение для будущих миссий, включая попытки достичь Марса. Создание подобной инфраструктуры позволит Южной Корее не только развивать свои научные исследования, но и обеспечивать безопасность своих космических операций.

KASA была создана по образцу американского НАСА и будет выполнять функции центра управления аэрокосмической деятельностью. Это включает в себя контроль за политикой в области космоса, разработку спутников и реализацию различных космических миссий, включая исследования Луны. Южная Корея уже сделала значительные шаги в этом направлении: в 2022 году был успешно запущен первый лунный орбитальный аппарат «Данури» с помощью ракеты SpaceX Falcon.

Также стоит отметить, что после двух неудачных попыток в прошлом году Южная Корея успешно вывела на орбиту рабочие спутники с помощью ракеты собственного производства «Нури». В настоящее время Сеул готовится к четвертому запуску ракеты «Нури», который запланирован на вторую половину 2025 года.