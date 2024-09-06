В Китае услуги аренды графических процессоров NVIDIA AI стали популярными благодаря низким ценам. Аренда GPU обойдется всего в 6 долларов в час, что значительно дешевле, чем в США.

В последние годы в Китае наблюдается рост популярности услуг аренды графических процессоров NVIDIA, предназначенных для искусственного интеллекта. Эти услуги предоставляются местными поставщиками облачных технологий, которые предлагают аренду оборудования по ценам, значительно ниже, чем в Соединенных Штатах.

Китайские поставщики облачных услуг (CSP) активно развивают рынок аренды графических процессоров, предлагая доступ к мощным чипам NVIDIA по конкурентоспособным ценам. Например, небольшие компании предоставляют сервера, оснащенные восемью графическими процессорами NVIDIA A100, по цене около 6 долларов в час. Для сравнения, аналогичная аренда в США обойдется примерно в 10 долларов за тот же период, что на 50% дороже.

Ситуация на рынке аренды графических процессоров в Китае стала возможной благодаря доступности новых моделей NVIDIA H100 и старых A100. Несмотря на санкции, введенные США, китайские поставщики легко обеспечивают своих клиентов необходимым оборудованием. По оценкам, в Китае сейчас находится более 100 000 графических процессоров H100, которые активно используются в различных проектах. Эти чипы можно найти на китайских торговых площадках, а также они контрабандой провозятся по стране, что подчеркивает высокий спрос на них.

Цены на NVIDIA H100 в Китае варьируются от 23 000 до 30 000 долларов, что значительно ниже пиковых значений, когда из-за санкций администрации Байдена возникли серьезные проблемы с доступом к более современным ИИ-чипам. Это создало уникальную ситуацию, когда китайские компании могут предлагать услуги аренды по более низким ценам, чем их американские конкуренты.