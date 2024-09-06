Миссия BepiColombo успешно завершила четвертый гравитационный маневр у Меркурия, сделав уникальные снимки с высоты 165 км. Эти изображения кратеров и данные о магнитной среде могут изменить наше понимание эволюции Меркурия и его роли в Солнечной системе.

Меркурий, ближайшая к Солнцу планета в нашей Солнечной системе, долгое время привлекал внимание астрономов благодаря своим экстремальным условиям и загадочной истории. Его высокая температура и отсутствие атмосферы делают его сложным объектом для изучения. Миссия BepiColombo, запущенная в 2018 году, направлена на исследование структуры, геологии и магнитного поля Меркурия, а также его взаимодействия с солнечным ветром.

Космический аппарат использует гравитационные маневры для корректировки своей траектории, что позволяет ему накапливать необходимую скорость и снижать орбиту вокруг Солнца. Четвертый из шести запланированных маневров был проведен 4 сентября 2024 года, когда BepiColombo приблизился к Меркурию на расстояние всего 165 километров. Этот этап не только позволил уменьшить скорость аппарата, но и дал возможность сделать важные научные наблюдения.

Во время пролета BepiColombo запечатлел южный полюс Меркурия, предоставив ранее недоступные ракурсы. Аппарат использовал три камеры, чтобы сделать снимки кратеров, которые до этого оставались неизученными. Среди наиболее интересных объектов — кратер Вивальди, диаметр которого составляет 210 километров. Его форма и тени, отбрасываемые солнцем, делают его идеальным объектом для изучения.

Кратер Стоддарт, названный в честь новозеландской художницы, также стал предметом внимания. Его внутренние особенности, такие как следы лавовых потоков, открывают новые аспекты геологической истории Меркурия. Эти кратеры, известные как бассейны пиковых колец, являются результатом мощных ударов и представляют собой важные элементы для понимания процессов, происходивших на планете.

Кроме того, BepiColombo использовал свои научные инструменты для измерения магнитной и плазменной среды вокруг Меркурия. Эти данные будут критически важны для дальнейшего анализа, когда аппарат выйдет на орбиту в 2026 году. Интересно, что камеры, использованные во время пролетов, не были изначально предназначены для фотографирования Меркурия; их основная задача заключалась в мониторинге состояния самого космического корабля.

Открытия, сделанные BepiColombo, могут значительно изменить наши представления о Меркурии и его эволюции. Исследование кратеров и геологических структур позволит ученым лучше понять, как планета взаимодействует с солнечным ветром и как это влияет на ее атмосферу. Это, в свою очередь, может дать ключ к разгадке более широких процессов, происходящих в Солнечной системе.