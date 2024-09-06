Журнал TIME представил список 100 самых влиятельных людей в области искусственного интеллекта, в который не вошел Илон Маск. Зато в список попала актриса Скарлетт Йоханссон, что вызвало множество обсуждений.

На днях журнал TIME опубликовал свой список 100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта, который вызвал бурные обсуждения в обществе и среди экспертов. Одним из самых заметных людей, отсутствующих в этом списке стал Илон Маск, который, несмотря на свои значительные достижения в области технологий и ИИ, не был включен в этот престижный рейтинг. Зато в списке оказалась актриса Скарлетт Йоханссон, что вызвало недоумение и критику со стороны многих.

TIME представил список, в который вошли такие значимые фигуры, как генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг и руководитель AMD Лиза Су. Эти личности, безусловно, имеют огромный вес в индустрии технологий и искусственного интеллекта. Однако отсутствие Илона Маска, который является одним из самых известных и влиятельных предпринимателей в мире, стало неожиданностью для многих. Маск возглавляет такие компании, как Tesla и SpaceX, и активно участвует в разработке технологий, связанных с ИИ, включая систему автономного вождения для своих автомобилей.

Критики считают, что исключение Маска из списка свидетельствует о предвзятости редакции TIME. Они указывают на его значительный вклад в развитие технологий, включая создание крупнейшего в мире кластера GPU для ИИ и использование миллионов автомобилей Tesla для сбора данных. Эти данные, по сути, формируют основу для дальнейшего развития ИИ. В то же время, Маск также активно делится своими взглядами на будущее технологий, что делает его голос важным в обсуждениях о развитии ИИ.

В списке TIME также отсутствуют такие ключевые фигуры, как Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI и один из создателей ChatGPT, а также Марк Цукерберг из Meta. Эти личности также играют значительную роль в формировании рынка ИИ и его будущего. Множество экспертов задаются вопросом, как можно игнорировать таких влиятельных людей в области, где их вклад очевиден.

Сравнение с политической ситуацией в США также не заставляет себя ждать. Некоторые комментаторы утверждают, что предвзятость TIME может быть связана с личными взглядами редакции на Маска и его политические предпочтения. Это вызывает аналогии с ситуацией, когда действия Дональда Трампа подвергались критике и порой игнорировались. Таким образом, многие видят в этом списке не только попытку оценить влияние, но и отражение политических настроений.

В то же время, в списке оказались и менее ожидаемые фигуры, такие как YouTuber MKBHD, что также вызвало вопросы о критериях отбора. Некоторые считают, что TIME слишком оторвался от реальности, если в его списке присутствуют интернет-знаменитости, тогда как такие технологические лидеры, как Маск и Альтман, остаются за бортом.