Lenovo анонсировала новый концепт AI-PC с автоматическим движением крышки, который обещает улучшить качество видеозвонков. Устройство реагирует на голосовые команды и отслеживает движения пользователя, обеспечивая удобство в общении.

Компания Lenovo представила концепт ноутбука AI-PC, который включает в себя автоматическое движение крышки и множество функций, направленных на улучшение качества видеозвонков. Это устройство, созданное для личного и профессионального использования, обещает значительно упростить взаимодействие пользователей с технологиями, делая видеозвонки более удобными и эффективными.

Одной из самых интересных особенностей нового AI-PC является система автоматического вращения крышки, известная как Dual Degree of Freedom. Эта функция позволяет устройству следить за пользователем, удерживая его в кадре во время видеозвонков. Например, если пользователь перемещается по комнате, камера автоматически поворачивается, чтобы следовать за ним. Это особенно полезно в условиях, когда собеседник может находиться в движении, например, на встречах, демонстраций или в учебных аудиторяих.

Управление ноутбуком осуществляется с помощью голосовых команд. Пользователь может просто сказать: «Эй, Твист, открой крышку», и ноутбук выполнит команду. Это добавляет элемент удобства, позволяя пользователю не отвлекаться от своих дел. Кроме того, команда «Эй, Твист, войди в режим планшета» позволит экрану повернуться почти на 180 градусов, что делает устройство универсальным для различных задач.

Еще одной уникальной функцией является режим «Свободное перемещение». Эта опция позволяет камере следовать за пользователем, что может быть полезно для динамичных презентаций или даже в качестве телесуфлера. В настоящее время система не использует отслеживание лиц, поэтому, если в кадр попадает другой человек, камера выбирает одно лицо для отслеживания. Это создает интересные возможности для взаимодействия, особенно в больших помещениях.

Lenovo также продемонстрировала функцию панорамной фотографии, которая использует поворотный шарнир и веб-камеру для создания панорамных снимков. Эти изображения сшиваются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет получать качественные фотографии без необходимости в дополнительных устройствах. Эта функция открывает новые горизонты для пользователей, которые хотят запечатлеть свои моменты в высоком качестве.

Интересно, что AI-PC оснащен функцией автоматического закрытия крышки, когда устройство остается без присмотра. Это не только удобно, но и способствует экономии энергии и повышению безопасности данных. Однако, несмотря на все эти инновации, некоторые функции все еще требуют доработки. Например, моторы, отвечающие за движение крышки, работают медленно, что может занять до 10 секунд для выполнения команды.

Lenovo не впервые экспериментирует с подобными концепциями. В прошлом году компания представила модель ThinkBook Plus Twist, которая также имела поворотный экран, но в этом новом устройстве используются более продвинутые технологии. Интересно, что многие элементы, разработанные для этого концепта, могут быть интегрированы в будущие устройства.

Несмотря на впечатляющие демонстрации, Lenovo пока не раскрыла подробностей о внутренних компонентах AI-PC. Это вызывает вопросы о производительности ноутбука, которая будет зависеть от используемых технологий. Однако, по словам экспертов, концепт AI-PC реагирует на команды довольно быстро, что свидетельствует о высоком потенциале устройства.

Директор по коммуникациям Lenovo, Джефф Уитт, отметил, что компания продолжает тестировать различные идеи и концепции. Хотя не все из них могут выйти на рынок, элементы, разработанные в рамках этого проекта, могут появиться в будущих устройствах.