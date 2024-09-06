Инга Штрюмке, эксперт по искусственному интеллекту из Норвегии, предупреждает о скрытых угрозах, которые ИИ может принести обществу. Новые правила ЕС направлены на защиту потребителей и сохранение демократии, но смогут ли они предотвратить опасности?

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается, и его влияние на повседневную жизнь становится всё более заметным. Новые технологии, такие как Chat GPT, привлекают внимание не только пользователей, но и регуляторов, которые начинают видеть в них не только преимущества, но и угрозы. Европейский Союз готовится ввести новые строгие правила использования ИИ, и это может сильно изменить картину цифрового мира.

Инга Штрюмке, доцент Норвежского университета науки и технологий (NTNU) и автор книги "Машины, которые думают", стала одной из ведущих фигур в обсуждении будущего искусственного интеллекта в Европе. Она объясняет, что ИИ, несмотря на все его возможности и преимущества, несет в себе скрытую опасность. "Проблема не в роботах-убийцах, которые захватят мир," — говорит Штрюмке. — "Опасность в том, что ИИ может манипулировать нашими предпочтениями и даже демократией."

Новые правила ЕС, известные как Закон об ИИ, направлены на создание четкой системы регулирования использования искусственного интеллекта. Этот закон, вероятно, будет принят и Норвегией, как страной-членом Европейского экономического пространства (ЕЭЗ). Штрюмке подчеркивает важность таких мер: "Мы не можем позволить ИИ эксплуатировать человеческие слабости. Мы должны быть уверены, что наши данные используются безопасно и справедливо."

Введение этих правил направлено на защиту потребителей от потенциальных рисков, связанных с использованием ИИ. Например, применение искусственного интеллекта в образовательных процессах уже вызывает споры. Многие студенты начинают использовать Chat GPT для выполнения учебных заданий, что может привести к утрате важных навыков. Штрюмке уверена: "Если позволить ИИ выполнять всю работу за нас, мы ничему не научимся."

Но что случится, если такие правила не будут приняты? Штрюмке проводит аналогию с правилами дорожного движения: "Мы можем игнорировать правила и ехать так быстро, как захотим, но это приведет к катастрофе." ИИ уже является мощной коммерческой силой: Chat GPT, например, достиг 1 миллиона пользователей всего за пять дней после запуска.

Однако, как подчеркивает Штрюмке, регуляция ИИ в мире не ограничивается только Европой. В Соединенных Штатах уже существует множество законов, касающихся использования ИИ, хотя они и разнятся по штатам. Таким образом, европейские стандарты могут стать примером для других стран, подобно тому, как это произошло с USB-C или Общим регламентом по защите данных (GDPR).

Книга "Машины, которые думают" стала важным вкладом в понимание ИИ для широкой аудитории. Штрюмке делится знаниями о том, как ИИ работает и какие риски он несет, включая манипуляцию мнениями и воздействие на выборы. Современные ИИ-системы, используя глубокие фейки и другие технологии, могут эффективно манипулировать общественным мнением, что угрожает самой сути демократии. "Все, что нужно — это достаточно компьютеров," — утверждает Штрюмке.

Она также обращает внимание на то, как цифровая усталость, вызванная постоянным потоком противоречивой информации, может приводить к снижению критического мышления и устойчивости общества. Это открывает двери для популистов, чьи простые и эмоционально заряженные сообщения могут привлекать широкие массы.

Инга Штрюмке видит искусственный интеллект как источник как проблем, так и решений. Она не считает, что роботы захватят мир, но опасается, что люди могут утратить свою "искру". Современные сервисы всё больше подстраиваются под наши предпочтения, делая так, чтобы мы проводили больше времени в онлайн-среде. "Эти сервисы знают нас так хорошо, что мы просто не можем устоять," — подчеркивает Штрюмке.

Несмотря на все риски и вызовы, она сохраняет надежду: "ИИ может стать важным инструментом в решении глобальных проблем, если мы будем использовать его с умом." Мир стоит на пороге новой эры, где искусственный интеллект может стать либо ключом к светлому будущему, либо источником новых вызовов и угроз.