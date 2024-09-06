Xiaomi анонсировала свой первый смартфон без физических кнопок под названием «Wangshu». Устройство привлекает внимание своими уникальными характеристиками и дизайном.

Компания Xiaomi продолжает удивлять своих поклонников новыми технологиями и инновациями. На этот раз внимание привлек первый смартфон без физических кнопок, получивший название «Wangshu».

Смартфон «Wangshu» представляет собой уникальный проект, который был разработан в рамках линейки MIX. Устройство отличается отсутствием физических кнопок, что делает его одним из первых в своем роде на рынке. Интересно, что Xiaomi уже пробовала создать подобный смартфон 1,5 года назад, но тогда проект был заморожен. Теперь же компания вновь вернулась к этой идее.

Если анализировать код MIUI, можно предположить, что кодовое название «Wangshu» принадлежит этому прототипу устройства MIX.

Прототип «Wangshu» был замечен на китайском форуме CoolAPK, где были опубликованы изображения устройства. Пользователь, поделившийся фотографиями, также раскрыл некоторые технические характеристики.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, что обещает высокую производительность и отличные возможности для многозадачности. Кроме того, устройство имеет дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, что обеспечит плавное изображение и яркие цвета.

Одной из самых заметных особенностей «Wangshu» является камера, расположенная под экраном. Это решение позволяет избежать традиционных вырезов и делает экран более целостным. Важно отметить, что Xiaomi также оснастила устройство быстрой зарядкой мощностью 200 Вт, что является серьезным шагом вперед в области мобильных технологий. Беспроводная зарядка на 50 Вт также добавляет удобства для пользователей.

Смартфон будет работать на аккумуляторе емкостью 4500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Все эти характеристики делают «Wangshu» не только стильным, но и функциональным устройством, способным удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей.

Несмотря на то что Xiaomi уже тестировала несколько прототипов без кнопок, ни одно из устройств до сих пор не было представлено широкой публике. Теперь же с выходом «Wangshu», вероятно, компания надеется изменить эту ситуацию и предложить пользователям нечто поистине уникальное. Также существует информация о том, что Xiaomi работает над еще одним устройством без кнопок под кодовым названием «zhuque».