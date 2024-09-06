Первая в мире полупогружная плавучая морская ветряная электростанция WindFloat Atlantic показала впечатляющие результаты, выработав 320 ГВтч электроэнергии за четыре года. Ежегодно она снабжает электроэнергией примерно 25 000 домов, подтверждая эффективность новых технологий.

На фоне растущего интереса к возобновляемым источникам энергии, первая в мире полупогружная плавучая морская ветряная электростанция WindFloat Atlantic продемонстрировала свои впечатляющие результаты. За четыре года эксплуатации она произвела 320 ГВтч электроэнергии. Ежегодно он снабжает электроэнергией примерно 25 000 домов.

WindFloat Atlantic, расположенная у побережья Португалии, представляет собой уникальный проект, состоящий из трех плавучих платформ, каждая из которых оборудована мощной турбиной Vestas на 8,4 МВт. Эти платформы прикреплены к морскому дну на глубине 100 метров с помощью цепей, что предотвращает их дрейф и обеспечивает стабильность в условиях открытого моря. Энергия, вырабатываемая на этих платформах, передается на подстанцию Виана-ду-Костелло по 20-километровому кабелю.

Одним из главных преимуществ полупогружных ветряных электростанций является возможность их размещения в водах, которые слишком глубокие для традиционных донных турбин. В то время как последние могут устанавливаться на глубине до 60 метров, полупогружные платформы открывают новые горизонты для использования ветровой энергии в более глубоких водах, где ветры становятся сильнее и стабильнее. Это делает их более эффективными по сравнению с наземными ветряными установками.

WindFloat Atlantic также выделяется своей конструкцией. Платформа частично погружена в воду и оснащена трехлучевой системой активного балласта. Это решение обеспечивает высокую устойчивость в бурных морских условиях, позволяя станциям работать даже при сильных штормовых ветрах. В 2023 году WindFloat Atlantic успешно выдержала ураганный ветер со скоростью 139 км/ч и волны высотой до 20 метров, что подтвердило надежность и эффективность этой технологии.

Результаты работы WindFloat Atlantic не только подчеркивают потенциал плавучих ветряных электростанций, но и открывают новые возможности для развития возобновляемой энергетики. С увеличением спроса на чистую энергию и стремлением к снижению углеродных выбросов, такие проекты становятся важными шагами на пути к устойчивому будущему.

Кроме того, успех WindFloat Atlantic может вдохновить другие страны на разработку аналогичных проектов. С учетом глобальных усилий по переходу на возобновляемые источники энергии, плавучие ветряные электростанции могут стать ключевым компонентом энергетической инфраструктуры будущего.