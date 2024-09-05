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США к 2030 году планируют отслеживать угрозы, используя как космические, так и наземные платформы
К 2030 году США намерены создать многоуровневую систему наблюдения за движущимися целями, используя как космические, так и наземные платформы. Генерал Майкл Гетлейн подчеркнул важность интеграции различных технологий для повышения безопасности.

На ежегодной конференции Defense News в Арлингтоне генерал Майкл А. Гетлейн, заместитель начальника космических операций Космических сил США, представил амбициозные планы по созданию многоуровневой системы наблюдения за движущимися целями. Эта система будет включать не только спутники, но и пилотируемые самолеты и беспилотники, что позволит обеспечить более эффективное отслеживание угроз как в воздухе, так и на земле. Важным аспектом этих планов является использование новых технологий и интеграция различных платформ для повышения общей безопасности.

Согласно заявлениям генерала Гетлейна, которые были освещены изданием The War Zone, первые элементы новой спутниковой системы GMTI/AMTI, предназначенной для наблюдения за движущимися целями, должны начать поступать в эксплуатацию в начале 2030-х годов. Эта система станет основой для многоуровенного подхода к наблюдению, который будет включать как космические, так и наземные средства. Генерал отметил, что такая многоуровневая сеть необходима для повышения выживаемости военных операций, подчеркивая важность интеграции различных технологий.

Ранее обсуждалось, пишет The War Zone, что космические средства наблюдения могут вытеснить традиционные самолеты, которые долгое время выполняли функции разведки. Спутники обладают преимуществами, такими как большая устойчивость и возможность работы на больших высотах. Однако генерал Гетлейн подчеркнул, что самолеты не потеряли своей актуальности. Он отметил, что близость к цели позволяет получать более детальные данные, что невозможно достичь с помощью космических платформ. Это подчеркивает необходимость комбинирования различных технологий для достижения максимальной эффективности.

Космические силы США сосредоточили свои усилия на трех основных направлениях: повышении осведомленности для устранения оперативной внезапности, усилении спутниковой связи для поддержки совместных операций и защите своих космических возможностей. Это даст по их мнению возможность не только отслеживать угрозы, но и эффективно реагировать на них, используя современные технологии.

Ключевым аспектом новых систем наблюдения является интеграция различных датчиков и технологий, включая искусственный интеллект и машинное обучение. Генерал Гетлейн отметил, что для успешной реализации этих планов необходимо будет разрабатывать новые коммуникационные пути и методы обработки данных. Это требует значительных инвестиций, и в условиях ограниченного бюджета Космических сил США возникают сложности с финансированием всех необходимых проектов.

Несмотря на рост бюджета Космических сил, генерал Гетлейн признал, что ресурсов недостаточно для реализации всех амбициозных планов. Это приводит к необходимости расставлять приоритеты и делать выбор в пользу наиболее важных проектов. Генерал подчеркнул, что в условиях кризиса важно максимально эффективно использовать имеющиеся средства и ресурсы.

С учетом всех этих факторов становится очевидным, что создание многоуровневой системы наблюдения — это сложная задача, требующая интеграции различных технологий и платформ. Однако реализация этих планов может значительно повысить безопасность и эффективность операций США как на земле, так и в воздухе. В будущем, по мнению генерала, такая система позволит не только отслеживать угрозы, но и обеспечивать быструю и слаженную реакцию на них, что является ключевым элементом в современных военных конфликтах.

#сша #оборона #космические силы #наблюдение
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