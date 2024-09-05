В Москве стартовали тестовые поездки первого в стране беспилотного трамвая, который курсирует по маршруту № 10. Пассажиры могут стать частью этого инновационного проекта и выиграть специальные транспортные карты «Тройка».

В Москве состоялся запуск первого в России беспилотного трамвая, который теперь осуществляет тестовые поездки по маршруту № 10, соединяющему станцию метро «Щукинская» и улицу Кулакова.

Первый этап тестирования беспилотного трамвая завершился успешно, и теперь транспортное средство готово к выходу на маршрут с пассажирами. В рамках второго этапа запуска, который был анонсирован мэром Москвы Сергеем Собяниным, трамвай будет курсировать как с людьми, так и без них. Важным аспектом является то, что система полностью контролирует движение, остановку и открытие дверей, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности во время поездок. Водитель, находящийся за пультом управления, следит за работой машины, что позволяет минимизировать риски и повысить доверие пассажиров к новой технологии.

Во время тестовых поездок сотрудники Центра исследования и разработки беспилотного транспорта проводят экскурсии для пассажиров, рассказывая о принципах работы трамвая. Пассажиры могут увидеть, как трамвай воспринимает окружающую среду благодаря системе машинного зрения, которая отображается на большом экране в салоне. Эта система позволяет оценить, как трамвай реагирует на препятствия и изменяющиеся условия на дороге, что является важным аспектом его автономной работы.

Для тех, кто хочет принять участие в этом уникальном опыте, организован розыгрыш специальных транспортных карт «Тройка» с уникальным дизайном. Конкурс проходит в социальных сетях, и это отличная возможность для горожан стать первыми пассажирами инновационного трамвая. Беспилотный трамвай не только демонстрирует современные технологии, но и создает новые возможности для удобства и комфорта пассажиров.

Согласно планам, к концу 2025 года трамвай полностью перейдет на беспилотный режим, что станет финальным этапом его запуска. Это открывает перспективы для дальнейшего развития беспилотного транспорта в Москве и других городах страны.