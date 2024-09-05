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Анонсирован игровой планшет Red Magic Gaming Tablet Pro с прозрачным дизайном и 3D Explorer Edition
Red Magic представила новый игровой планшет Gaming Tablet Pro, который удивляет прозрачным дизайном и мощными характеристиками. Устройство доступно в двух версиях, включая уникальную 3D Explorer Edition, что делает его идеальным выбором для геймеров.

Бренд Red Magic продолжает расширять свои горизонты, выпуская новый игровой планшет Gaming Tablet Pro, который обещает стать настоящим хитом среди геймеров. Уникальным аспектом этого устройства является его прозрачный дизайн, который придает ему футуристический вид и выделяет его на фоне конкурентов. Давайте подробнее рассмотрим, что предлагает этот планшет и какие характеристики делают его особенно привлекательным для любителей игр.

Gaming Tablet Pro от Red Magic выделяется своим прозрачным дизайном, который стал первым в своём сегменте. Задняя панель устройства имеет специальную полосу, в которой размещены камера и светодиодная вспышка. На фоне можно увидеть печатную плату с надписями, такими как название процессора и система охлаждения, которые могут светиться и менять цвет. Это не только визуально привлекает, но и создаёт ощущение, что устройство принадлежит к миру научной фантастики.

Что касается дисплея, планшет оснащен 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавный и чёткий визуальный опыт. В свою очередь, 3D Explorer Edition предлагает 12,1-дюймовый дисплей с аналогичной частотой обновления, но с возможностью переключения между 2D и 3D режимами, что добавляет дополнительную интерактивность и погружение в игры.

Под капотом Gaming Tablet Pro находится процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, в то время как 3D Explorer Edition работает на Snapdragon 8 Gen 2. Оперативная память может достигать 16 ГБ, а встроенное хранилище — 512 ГБ, что позволяет запускать даже самые требовательные игры. Устройство также включает в себя систему охлаждения с внутренним циркуляционным воздуховодом и тепловыми трубками, что обеспечивает стабильную работу при длительных игровых сессиях.

Планшет питается от аккумулятора емкостью 10 100 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд. Для версии 3D Explorer максимальная мощность составляет 66 Вт, а также поддерживается 5G, что делает его ещё более привлекательным для пользователей, стремящихся к высокой скорости интернета.

Несмотря на то, что устройство ориентировано на игры, оно также предлагает отличные возможности для фотографии. Gaming Tablet Pro оборудован 50-мегапиксельной задней камерой и 20-мегапиксельной фронтальной камерой, что позволяет делать качественные снимки. В 3D Explorer Edition установлены 13-мегапиксельные двойные задние и 8-мегапиксельные фронтальные камеры, что также не оставляет без внимания любителей селфи.

На звуковом фронте планшет предлагает 4-канальные динамики, что обеспечивает качественное звучание во время игр и просмотра видео. Цены на Red Magic Gaming Tablet Pro варьируются от 4099 до 5699 юаней (около 51270 – 71290 руб.) в зависимости от конфигурации, а 3D Explorer Edition стоит от 6499 до 7299 юаней (около 81300 – 91300 руб.).

#snapdragon #геймеры #red magic #игровой планшет #3d explorer edition
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