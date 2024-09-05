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Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Команда инженеров из Гонконгского университета науки и технологий представила новое охлаждающее устройство, которое потребляет вдвое меньше энергии, чем традиционные кондиционеры. Это инновационное решение основано на радиационном охлаждении и обещает повысить эффективность и безопасность в помещениях.

В условиях глобального потепления и растущего потребления энергии вопрос эффективного охлаждения становится все более актуальным. Инженеры из Гонконгского университета науки и технологий, совместно с компанией GD MIDEA Air-Conditioning Equipment Co., LTD., разработали новое персонализированное устройство для охлаждения, которое может заменить традиционные системы кондиционирования воздуха. В своей статье, опубликованной в журнале Cell Reports Physical Science, они описывают, как данное устройство работает более эффективно и безопасно.

По данным исследований, от 7% до 10% мирового потребления энергии уходит на охлаждение зданий и домов, и основная доля этого объема приходится на кондиционеры. Традиционные системы охлаждения, основанные на вдувании холодного воздуха через змеевики, оказываются неэффективными и могут негативно влиять на здоровье, способствуя распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.

Новое устройство, разработанное командой из Гонконга, использует метод радиационного охлаждения, который позволяет напрямую охлаждать человека или помещение, минуя необходимость в перемещении воздуха. Ранее попытки создать подобные устройства сталкивались с проблемами недостаточной мощности и конденсацией влаги, что снижало их эффективность. Однако исследователи нашли решение, создав термоэлектрический охлаждающий аппарат, который функционирует как тепловой насос.

Устройство состоит из четырех труб и небольшого вентилятора, который не нагнетает воздух в помещение, а перемещает его над модулем. На одной стороне устройства установлена алюминиевая панель, которая служит охлаждающей поверхностью. Для предотвращения конденсации была добавлена пластиковая пленка, что значительно повысило эффективность работы устройства.

Тестирование показало, что новое охлаждающее устройство способно снизить температуру кожи на 7,3°C. При этом оно потребляет на 50,4% меньше энергии по сравнению со стандартными кондиционерами аналогичной мощности. Это делает его не только более экономичным, но и более безопасным для здоровья пользователей.

Интересно, что устройство можно использовать не только для охлаждения, но и в качестве лучистого обогревателя, просто изменив направление работы. Это придает устройству дополнительную функциональность и делает его универсальным решением для различных климатических условий.

#технологии #охлаждение #энергия #гонконг #устойчивое развитие #кондиционеры
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