Samsung представила патент на новую линзу 'гекса-призму', которая обещает улучшить перископический зум. Эта технология может составить конкуренцию недавно анонсированной тетрапризменной оптике Apple.

В мире мобильной фотографии продолжается гонка за инновациями, и новые технологии играют ключевую роль в этом процессе. Недавно Apple представила свой так называемый тетрапризменный телеобъектив для 5-кратного перископического телеобъектива iPhone 15 Pro Max, который предлагает 5-кратный оптический зум. Samsung в свою очередь, не желая оставаться в стороне, подала патентную заявку на свою версию перископического зума под названием 'гекса-призма', которая может оказаться более продвинутой.

Технология, представленная Apple, действительно привлекла внимание благодаря своей уникальной конструкции и маркетинговому подходу. Тетрапризменная система включает в себя базовую оптику, которая позволяет пользователям получать качественные снимки с увеличением, что делает ее привлекательной для любителей фотографии. Как показывает практика, 5-кратный оптический зум уже не является новинкой на рынке, особенно среди устройств на платформе Android.

В ответ на это Samsung разработала концепцию 'гекса-призмы', которая, как предполагается, станет более совершенной альтернативой. Эта система будет состоять из шести линз, три из которых будут вогнутыми, а остальные — выпуклыми. Такой подход позволит не только улучшить качество изображения, но и значительно увеличить диапазон фокусных расстояний — от 180 до 7000 мм.

Патентная документация Samsung описывает сложную оптическую систему, в которой каждая линза имеет свою уникальную преломляющую способность. Это позволяет добиться высокой четкости и детализации изображений, что особенно важно для профессиональных фотографов и любителей, стремящихся получить максимальное качество. В частности, первая линза имеет отрицательную преломляющую способность, что способствует формированию четкого изображения, а последующие линзы работают в тандеме для достижения оптимального результата.

Хотя Samsung, вероятно, внедрит эту технологию в один из своих флагманов серии S Ultra, пока неясно, какая модель станет первой с новым объективом 'гекса-призма'. Ходят слухи, что Galaxy S25 Ultra может быть оснащен 5-кратной перископической телефотокамерой, однако учитывая значительно более широкий диапазон фокусного расстояния новой технологии, возможно, что 'гекса-призма' дебютирует в Galaxy S26 Ultra или даже в более поздних моделях.