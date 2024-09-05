Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Samsung запатентовала новую линзу 'гекса-призму', которая обещает улучшить перископический зум
Samsung представила патент на новую линзу 'гекса-призму', которая обещает улучшить перископический зум. Эта технология может составить конкуренцию недавно анонсированной тетрапризменной оптике Apple.

В мире мобильной фотографии продолжается гонка за инновациями, и новые технологии играют ключевую роль в этом процессе. Недавно Apple представила свой так называемый тетрапризменный телеобъектив для 5-кратного перископического телеобъектива iPhone 15 Pro Max, который предлагает 5-кратный оптический зум. Samsung в свою очередь, не желая оставаться в стороне, подала патентную заявку на свою версию перископического зума под названием 'гекса-призма', которая может оказаться более продвинутой.

Технология, представленная Apple, действительно привлекла внимание благодаря своей уникальной конструкции и маркетинговому подходу. Тетрапризменная система включает в себя базовую оптику, которая позволяет пользователям получать качественные снимки с увеличением, что делает ее привлекательной для любителей фотографии. Как показывает практика, 5-кратный оптический зум уже не является новинкой на рынке, особенно среди устройств на платформе Android.

В ответ на это Samsung разработала концепцию 'гекса-призмы', которая, как предполагается, станет более совершенной альтернативой. Эта система будет состоять из шести линз, три из которых будут вогнутыми, а остальные — выпуклыми. Такой подход позволит не только улучшить качество изображения, но и значительно увеличить диапазон фокусных расстояний — от 180 до 7000 мм.

Патентная документация Samsung описывает сложную оптическую систему, в которой каждая линза имеет свою уникальную преломляющую способность. Это позволяет добиться высокой четкости и детализации изображений, что особенно важно для профессиональных фотографов и любителей, стремящихся получить максимальное качество. В частности, первая линза имеет отрицательную преломляющую способность, что способствует формированию четкого изображения, а последующие линзы работают в тандеме для достижения оптимального результата.

Хотя Samsung, вероятно, внедрит эту технологию в один из своих флагманов серии S Ultra, пока неясно, какая модель станет первой с новым объективом 'гекса-призма'. Ходят слухи, что Galaxy S25 Ultra может быть оснащен 5-кратной перископической телефотокамерой, однако учитывая значительно более широкий диапазон фокусного расстояния новой технологии, возможно, что 'гекса-призма' дебютирует в Galaxy S26 Ultra или даже в более поздних моделях.

#смартфоны #apple #samsung #технологии #камеры #оптика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
21
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
4
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
1
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Huawei опубликовала название своего смартфона с тройным складыванием
+
Новые исследования проливают свет на эволюцию и конечные стадии массивных звёзд
+
Первая в мире оперативная память DDR5-9200 стандарта CUDIMM выпущена компанией V-color
+
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Стал известен дизайн передней панели предполагаемого Xiaomi Mi 15
+
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
10
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
48
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
23
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
14
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
13:19
Я с завода. И знаю, как такое делать. А ты с ботофермы, с дипломом юриста-экономиста?
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Руслан Знамов
13:18
винда бесплатная, чего ты тут болтаешь )))
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
KAA
13:05
-- Прежде всего любая игровая приставка – это удобство. Очень спорное утверждение. Такое ощущение, что компьютером человек не пользуется. Или я уже вымирающее поколение, ибо компьютер есть дома всегд...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
nonses84
13:00
Накрученная статистика
Авторынок России вырос в полтора раза с января по август 2024 года
Exolon
12:57
Я не понял как читать эту новость. Сначала нописано про сентябрь 24-ого а потом "ожидается, что линейка будет представлена в январе 25-ого".
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
Lexagon
12:52
Они похожи, но NVIDIA её до сих пор не использует.
TSMC до 2026 года включительно будет расширять мощности по упаковке чипов в полтора раза ежегодно
nonses84
12:52
Всё равно нашим денег не дадут как всегда..
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
Екатерина Бакулина
12:50
Спасибо! Интересно было почитать. Ностальгия да, есть)) Если бы увидела пирамидку, то купила бы! Я молочная душа, молоко дома всегда. И да, верно тут заметили, раньше молоко прокисало, а сейчас тухнет...
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Расул Халилов
12:47
>CoWoS, который освоила лишь компания TSMC Бред, у интел аналогичная упаковка - Foveros
TSMC до 2026 года включительно будет расширять мощности по упаковке чипов в полтора раза ежегодно
si-cat
12:44
А то 7900XTX 150W потребляет 🤣🤣🤣
RTX 5090 будет иметь мощность 600 Вт, что на 150 Вт больше, чем RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем