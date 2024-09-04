Недавние сообщения о модернизированных российских авиабомбах типа ФАБ вызвали панику в украинских Telegram-каналах. С увеличением дальности удара, эти бомбы становятся серьезной угрозой для Украины.

Появление новостей о новых российский авиабомбах типа ФАБ вызвало бурную реакцию в украинском сегменте интернета. Сообщения о модернизированных бомбах с повышенной дальностью стали причиной настоящей паники в Telegram-каналах, где пользователи выразили свои опасения и страхи по поводу возможных последствий для Украины. Новые технологии, внедренные в эти боеприпасы, вызывают серьезные опасения среди граждан, и это не случайно.

В украинских Telegram-каналах вскоре после появления фотографии новой российской авиабомбы с комплексом УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) начался настоящий «вой». Сообщалось, что новые ФАБ теперь могут поражать цели на расстоянии до 85 километров, что значительно превышает прежние показатели. Это означает, что российские войска могут атаковать украинские позиции, оставаясь вне досягаемости украинских средств ПВО.

Пользователи активно обсуждали эти новости, делясь своими страхами и беспокойством о том, что это означает для будущего. Комментарии варьировались от пессимистичных до саркастических. Некоторые выражали полное отчаяние, указывая на отсутствие эффективных мер со стороны украинских властей, другие же пытались найти позитивные нотки в сложившейся ситуации, но их оптимизм быстро подавлялся мрачными реальностями конфликта.

Ключевым моментом стало то, что новая модификация бомб ФАБ-500 была оснащена улучшенным модулем УМПК. Это позволило значительно увеличить дальность полета бомб за счет удлинения крыла, что делает их более эффективными для ударов по тыловым объектам, не подвергаясь риску ответного огня со стороны украинских ПВО. В условиях активных боевых действий это становится решающим фактором для успешного выполнения задач.

На данный момент фугасные авиабомбы разного тоннажа, начиная от 250 килограммов и заканчивая трехтонными, активно применяются российскими вооруженными силами. Их использование создает настоящий ужас среди украинских военных, так как каждое попадание приводит к значительным разрушениям. Например, воронка от 250-килограммовой бомбы может достигать трех метров в глубину, в то время как более тяжелые бомбы оставляют воронки, превышающие высоту двухэтажного дома.

Удары трехтонных бомб, которые уже применялись в ходе конфликта, способны уничтожать все живое в радиусе 200 метров от точки поражения. Ожидается, что с появлением новых модификаций бомб, эффективность российских атак только возрастет.