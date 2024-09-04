Ученые из Техасского университета обнаружили антитело SC27, способное нейтрализовать все известные варианты COVID-19. Это открытие может стать важным шагом к созданию универсальной вакцины против вируса.

Совсем недавно группа ученых из Техасского университета в Остине сделала значительное открытие в области борьбы с COVID-19. Они выделили антитело, названное SC27, которое продемонстрировало способность нейтрализовать все известные варианты SARS-CoV-2, а также родственные коронавирусы, заражающие животных.

Работа над антителом SC27 была частью масштабного исследования, посвященного гибридному иммунитету, который сочетает в себе защитные механизмы, возникающие как в результате вакцинации, так и после перенесенной инфекции. Исследовательская группа, состоящая из ученых и инженеров, применяла инновационную технологию, известную как Ig-Seq, которая позволяет детально анализировать реакцию антител на вирус. Этот метод включает секвенирование ДНК отдельных клеток и протеомный анализ, что дает возможность глубже понять, как антитела взаимодействуют с вирусом.

SC27 выделили у одного пациента, и его молекулярная структура была расшифрована, что открывает путь к массовому производству этого антитела для будущих терапий. Ученые подчеркивают, что это открытие может значительно улучшить защиту населения не только от текущих, но и от возможных новых вариантов COVID-19.

Тадао Нагасаки, один из руководителей исследования, отметил, что антитела связываются с спайковым белком вируса, который играет ключевую роль в процессе инфицирования клеток. Блокируя этот белок, антитела предотвращают возможность вируса проникнуть в организм. Исследования показали, что SC27 эффективно распознает различные формы спайковидных белков, что делает его универсальным средством против множества вариантов вируса.

Кроме того, исследование подтвердило, что гибридный иммунитет обеспечивает более надежную защиту, чем отдельные инфекции или вакцинации.

Следует учесть, что работа ученых проходит на фоне очередного летнего всплеска COVID-19. Несмотря на то, что наиболее тяжелые времена пандемии, возможно, остались позади, необходимость в новых и эффективных решениях для борьбы с вирусом остается критически важной. Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят создать универсальную вакцину, которая будет способна обеспечивать защиту от быстро мутирующих штаммов вируса.