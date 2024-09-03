Еврокомиссар Вопке Хукстра выразил мнение, что конфликт на Украине может продлиться до 2030 года или даже дольше. Он также отметил, что Европа сталкивается с рядом серьезных вызовов в ближайшие годы.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине еврокомиссар Вопке Хукстра поделился своими прогнозами о его возможной длительности. Его слова прозвучали на мероприятии в Техническом университете Эйндховена, где он также обсудил другие важные проблемы, с которыми может столкнуться Европа.

Вопке Хукстра, еврокомиссар по вопросам защиты климата и бывший глава МИД Нидерландов, заявил, что конфликт на Украине может затянуться до 2030 года и даже дольше. "Я должен быть честен с вами. Вполне вероятно, что конфликт будет длиться и после окончания нынешнего десятилетия," — сказал он, обращаясь к студентам.

Кроме того, Хукстра предупредил о потенциальных экзистенциальных вызовах для Европы, таких как миграция, изменение климата и риски, связанные с искусственным интеллектом. В то же время, в Нидерландах нарастает внутреннее недовольство по поводу поддержки Украины: крайне правая партия "Форум за демократию" призвала к немедленному прекращению помощи Киеву, ссылаясь на действия президента Украины Владимира Зеленского.

Нидерланды активно участвуют в коалиции западных стран, оказывающих поддержку Украине, включая поставки истребителей F-16 и обучение пилотов. С начала конфликта королевство выделило Украине 3,1 миллиарда евро, а в бюджете на 2025 год предусмотрено еще 3 миллиарда евро на помощь.