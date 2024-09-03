Российские железные дороги сообщили, что для создания высокоскоростных магистралей в стране потребуется около 39 тысяч специалистов в год. Эти данные были озвучены на Восточном экономическом форуме, где также обсуждались планы по развитию транспортной инфраструктуры.

На Восточном экономическом форуме представители РЖД поделились важной информацией о строительстве высокоскоростных железнодорожных магистралей в России. В условиях активного развития транспортной инфраструктуры становится очевидным, что для успешной реализации этих проектов потребуется значительное количество специалистов.

По данным РЖД, для строительства высокоскоростных магистралей в России необходимо примерно 39 тысяч человек ежегодно. Эта цифра отражает среднегодовую потребность в рабочих, которая предусмотрена в рамках Транспортной стратегии страны. Специалисты подчеркивают, что создание сети высокоскоростных железных дорог является важным шагом для улучшения транспортного сообщения и повышения мобильности граждан.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин представил макет нового высокоскоростного электропоезда «Белый кречет», который будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот поезд способен развивать скорость до 400 километров в час, что значительно сократит время в пути. Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что поезда на высокоскоростной магистрали будут отправляться каждые 15 минут, что сделает поездки между двумя крупными городами более доступными и удобными.

Согласно планам, расстояние в 679 километров между Москвой и Санкт-Петербургом можно будет преодолеть всего за два часа 15 минут. Это не только повысит комфорт путешествий, но и окажет положительное влияние на экономику и развитие регионов, улучшая связи между ними.