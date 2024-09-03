На международной выставке Egypt Airshow 2024 Роскосмос впервые представил макет нового спутника «Канопус-В-О». Спутник предназначен для дистанционного зондирования Земли и демонстрирует переход на отечественные комплектующие.

С 3 по 5 сентября 2024 года на территории международного аэропорта Эль-Аламейн проходит выставка Egypt Airshow, где российская корпорация «ВНИИЭМ», входящая в Госкорпорацию «Роскосмос», представила макет нового спутника для наблюдения Земли.

На выставке были представлены несколько ключевых проектов, среди которых новый спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-О». Этот аппарат, который впервые демонстрируется широкой публике, ориентирован на замену импортных комплектующих отечественными. Спутник предназначен для обзорной съемки поверхности Земли в различных диапазонах электромагнитного спектра, включая видимый, средний и дальний инфракрасный. Это расширяет возможности мониторинга природных и техногенных явлений, что крайне важно для решения задач в области экологии, гражданской обороны и научных исследований.

Функции «Канопус-В-О» будут схожи с теми, которые сейчас выполняет существующая орбитальная группировка «Канопус-В». Эта система успешно работает в условиях реальной эксплуатации, предоставляя данные, необходимые для анализа различных сфер, включая гидрометеорологию и лесное хозяйство. С помощью нового спутника планируется увеличить эффективность мониторинга и улучшить качество получаемых данных.

Также на выставке представлен российско-белорусский космический аппарат (РБКА), который является результатом совместной работы предприятий обеих стран. Этот проект призван создать опорный космический аппарат для орбитальных группировок с высоким пространственным разрешением. РБКА будет способен получать снимки Земли с проекцией пикселя всего 0,35 метра, что открывает новые горизонты для детального мониторинга объектов на поверхности планеты.

Одной из уникальных особенностей РБКА является его способность быстро переключаться между объектами съемки, что особенно актуально в условиях чрезвычайных ситуаций. Это позволит оперативно реагировать на различные кризисы и предоставлять актуальную информацию для принятия решений.

Кроме того, на выставке был представлен гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4, который был запущен в феврале 2024 года. Этот аппарат оснащен современным радиолокационным комплексом и приборами для мониторинга климата и окружающей среды. Он играет ключевую роль в изучении природных ресурсов и контроле гелиогеофизической обстановки. Спутник также предназначен для получения информации с автоматических измерительных платформ и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев, что делает его важным элементом в системе международного поиска и спасения.