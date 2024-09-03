Aston Martin представил новую флагманскую модель Vanquish, которая обещает удивить автомобилистов своими характеристиками. С мощным 5.2-литровым двигателем V12 и максимальной скоростью 344 км/ч, этот автомобиль стал настоящим символом роскоши и производительности.

Новая модель Vanquish представлена с мощным 5,2-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом, который развивает впечатляющие 835 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Благодаря восьмиступенчатой автоматической коробке передач, мощность передается на задние колеса через электронный самоблокирующийся дифференциал.

Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 3,2 секунды, достигая максимальной скорости 344 км/ч, что делает его самым быстрым серийным автомобилем Aston Martin на сегодняшний день.

Однако мощность Vanquish не ограничивается только двигателем. Автомобиль также получил кузов из клееного алюминия, который обеспечивает на 75% большую поперечную жесткость по сравнению с предыдущей моделью DBS 770 Ultimate. Увеличенная колесная база на 80 мм и переработанная система подвески с амортизаторами Bilstein DTX делают управление автомобилем более точным и комфортным.

Важным аспектом управляемости является использование более толстых стабилизаторов поперечной устойчивости и перекалиброванного электроусилителя руля. Новая электронная система контроля устойчивости помогает избежать резких вмешательств, используя современные алгоритмы для прогнозирования уровня сцепления. Это делает вождение Vanquish более предсказуемым и безопасным, что особенно важно на высоких скоростях.

С точки зрения тормозной системы, Vanquish оснащен карбоно-керамическими тормозами с дисками размером 410 мм спереди и 360 мм сзади, что обеспечивает отличные характеристики торможения и снижает износ при высоких температурах. Это решение значительно улучшает управляемость автомобиля и повышает безопасность.

Дизайн нового Aston Martin Vanquish также заслуживает внимания. Передняя часть автомобиля выглядит более традиционно с широкой решеткой радиатора и матричными светодиодными фарами. Специальные термоотводы в стиле Формулы-1 помогают эффективно охлаждать мощный двигатель. Обтекаемые линии кузова из углеродного волокна, мускулистые формы и 21-дюймовые кованые легкосплавные диски придают автомобилю динамичный и агрессивный вид.

Задняя часть Vanquish претерпела значительные изменения, включая использование «Kamm Tail» и светодиодные «световые ножи». Большой диффузор и выхлопная система из нержавеющей стали с четырьмя патрубками подчеркивают спортивный характер автомобиля. Для тех, кто ищет дополнительные улучшения, доступна выхлопная система из титанового сплава, которая снижает вес на 10,5 кг.

Интерьер нового Vanquish также соответствует высоким стандартам Aston Martin. Двухместная компоновка включает 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и информационно-развлекательную систему такого же размера. Передние сиденья имеют электрическую регулировку в 16 направлениях, а отделка выполнена из алькантары и полуанилиновой кожи. Аудиосистема Bowers & Wilkins с 15 динамиками создает превосходное звучание, а дополнительная деревянная отделка добавляет нотку роскоши.

Хотя цена новинки пока не объявлена, первая партия автомобилей ожидается в продаже в четвертом квартале. Vanquish обещает стать не только символом производительности и роскоши, но и важной вехой в истории Aston Martin, подчеркивая приверженность компании к качеству и инновациям.