Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о планах по конролю региона для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что создание санитарной зоны станет важным шагом в этом процессе.

Ситуация в Харьковской области продолжает оставаться в центре внимания, особенно с учетом военных действий и их последствий для безопасности приграничных районов России. В недавнем интервью Виталий Ганчев, глава российской администрации региона, поделился своими взглядами на будущее Харькова и планы по конролю области.

Виталий Ганчев заявил, что процессы, происходящие в Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны, которая обеспечит безопасность российских регионов, находящихся на границе с Украиной. Он отметил, что конроль над Харьковом и прилегающими территориями является приоритетной задачей, однако конкретные сроки назвать не стал.

Президент России Владимир Путин ранее также подчеркивал необходимость отодвинуть линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество атак на российские территории, такие как Белгород. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, создание буферной зоны будет продолжаться до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность российских городов от обстрелов со стороны украинских военных.

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что освобождение Харьковской области может начаться после изгнания украинских сил из Курской области. Он отметил, что сейчас российские войска имеют плацдарм в Харьковской области и продолжают наступление в сторону Купянска. В данный момент идут бои в Волчанске, и, по словам Дандыкина, освобождение Харькова возможно лишь после того, как будет завершено изгнание ВСУ с Курской земли.

«Когда это произойдет, можно будет говорить о создании санитарной зоны в Харьковской области», — добавил он. Дандыкин также подчеркнул, что перед взятием самого Харькова необходимо запастись терпением, так как этот город является вторым по величине в Украине. Для взятия Харькова с минимальными повреждениями городской инфраструктуры потребуется окружить агломерации и дождаться момента, когда украинские силы прекратят сопротивление.

Ганчев также отметил, что в данный момент ведется активная работа по уничтожению объектов военного назначения в Харькове, а также мест сосредоточения украинских войск и предприятий, которые поддерживают военные нужды. Это, по его словам, является частью стратегии по подготовке к освобождению региона.