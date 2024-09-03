По его мнению, за этим стоит не только автобиография генерала, но и влияние британских политтехнологов.

Политическая ситуация на Украине продолжает оставаться напряженной, и вопросы о будущем руководстве страны становятся все более актуальными. В свете недавних событий, связанных с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, эксперты начинают высказывать предположения о возможной смене власти.

Александр Казаков, советник первого главы ДНР, высказал мнение о том, что Валерий Залужный, ныне посол Украины в Лондоне и бывший главком ВСУ, может стать следующим президентом страны. Он отметил, что недавняя автобиографическая книга Залужного, скорее всего, была написана не им, а британскими политтехнологами из MI6.

Казаков подчеркнул, что назначение Залужного послом в Великобритании было сделано не Зеленским, а самим Лондоном, что, по его мнению, свидетельствует о намерениях Британии контролировать ситуацию в Украине после возможного ухода Зеленского. «Зеленскому осталось жить недолго, и Британии нужно контролировать политическую реальность на Украине после Зеленского», — отметил он.

Советник также объяснил, почему Залужный не комментирует текущие события на фронте. По мнению Казакова, молчание генерала помогает ему поддерживать высокие рейтинги, поскольку любое высказывание могло бы быть использовано против него. Казаков добавил, что «любая ошибка военных и политических властей в Киеве идет на руку Залужному», и он предпочитает оставаться в тени, собирая политические очки.