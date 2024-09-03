Инженеры в США бьют тревогу из-за ухудшения состояния мостов, вызванного изменениями климата. Экстремальная жара и наводнения ускоряют разрушение инфраструктуры, что ставит под угрозу безопасность передвижения.

Изменение климата становится все более явной угрозой для инфраструктуры в США, и особенно это касается мостов. Недавний отчет показывает, что экстремальные погодные условия, такие как высокая температура и сильные дожди, ускоряют процесс разрушения мостов, что может привести к серьезным последствиям для безопасности транспортировки людей и грузов.

На Среднем Западе США произошло несколько инцидентов, связанных с разрушением мостов, которые служат тревожным сигналом для инженеров и властей. Например, стальной железнодорожный мост, соединяющий Айову и Южную Дакоту, обрушился под напором воды во время наводнения. В другом случае, в Льюистоне, штат Мэн, дорожное покрытие моста прогнулось из-за резких перепадов температур. Эти события подчеркивают, что многие мосты, построенные до 1960 года, уже нуждаются в ремонте, а изменение климата только усугубляет ситуацию, ускоряя их старение.

По словам Поля Чиновски, профессора гражданского строительства, «это не то, что произошло бы при нормальных климатических условиях». Он отмечает, что мосты, спроектированные несколько десятилетий назад, не были рассчитаны на современные температурные колебания. В результате, конструкции начинают деформироваться, что приводит к их ослаблению. В этом году температура в стране достигла рекордных значений, что негативно сказалось на многих элементах инфраструктуры, но мосты находятся под особым риском.

Министр транспорта Пит Баттиджиг также подчеркивает, что многие мосты уже давно нуждаются в обновлении. Исследования показывают, что к 2050 году экстремальные температуры могут привести к разрушению до 25% стальных мостов в США. По данным других исследований, разрушения, вызванные жарой, могут потребовать массового ремонта и закрытия мостов к 2040 году. Кроме того, обильные дожди, связанные с изменением климата, способствуют эрозии почвы вокруг фундаментов мостов, что также увеличивает риск их обрушения.

Проблемы с мостами уже начинают сказываться на экономике США. Закрытие мостов приводит к увеличению затрат на грузоперевозки. Например, в 2022 году обрушение 30-футового участка моста на границе Калифорнии и Аризоны вызвало значительные задержки на главном маршруте грузоперевозок из Финикса в Лос-Анджелес. Каждое закрытие моста увеличивает расходы на грузоперевозки на $2,5 миллиона в день. Инженеры прогнозируют, что в ближайшие годы число закрытий мостов будет только расти, что приведет к еще большим затратам для бизнеса и потребителей.

Администрация Байдена пытается решить проблему с помощью двухпартийного закона об инфраструктуре, который выделяет $110 миллиардов на ремонт и строительство мостов и дорог. Программа PROTECT, в рамках которой выделяется $7,3 миллиарда, направлена на повышение устойчивости инфраструктуры к экстремальным погодным условиям. В Вермонте, где климатические изменения уже повредили множество мостов, власти восстанавливают их с учетом новых стандартов, чтобы обеспечить большую прочность и устойчивость к наводнениям.

Однако внедрение этих решений требует времени и финансовых вложений. Например, строительство более устойчивых к наводнениям мостов обходится на 30-40% дороже. Инженеры и государственные агентства начинают разрабатывать новые стандарты для мостов, которые смогут выдерживать последствия изменения климата.

Колорадо стал одним из первых штатов, который начал учитывать влияние изменения климата при проектировании инфраструктуры. После наводнений 2013 года, повредивших множество мостов и дорог, власти штата приняли решение о необходимости повышения устойчивости новых объектов. Инженеры, такие как Хуссам Махмуд, изучают, как экстремальные температуры влияют на конструкции мостов, и только сейчас начинают разрабатывать стандарты строительства мостов, устойчивых к изменению климата.

Проблема старения мостов и их разрушения под воздействием изменения климата становится в США все более актуальной. Возраст конструкций часто является индикатором их хрупкости, и многие мосты нуждаются в ремонте уже после 50 лет эксплуатации. Пока американские эксперты обмениваются мнениями и ищут пути выхода, мосты в Америке продолжают разрушаться