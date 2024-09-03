Tesla представляет ASS: автомобиль подъедет к вам по нажатию кнопки смартфона. Эта инновация делает использование автомобиля более удобным, особенно в неблагоприятных погодных условиях.

Компания Tesla продолжает удивлять своих поклонников новыми технологиями, и теперь она представила функцию под названием ASS (Actually Smart Summon). Эта система позволяет автомобилю самостоятельно подъезжать к владельцу по нажатию кнопки в мобильном приложении, что значительно упрощает процесс взаимодействия с автомобилем, особенно в условиях плохой погоды.

Функция ASS от Tesla обещает сделать повседневные поездки более комфортными и удобными. Теперь вам не нужно выходить из магазина под дождем или в жару, чтобы добраться до своего автомобиля. Достаточно открыть приложение Tesla на вашем телефоне и нажать кнопку, чтобы ваш автомобиль сам подъехал к вам. Эта возможность особенно полезна, когда вы находитесь на улице или в другом месте, где парковка может быть проблемой.

Tesla описывает ASS как «магическое» решение, которое, тем не менее, основано на высоких технологиях. По словам компании, это не просто улучшенная версия предыдущей функции, известной как Dumb Summon, которая позволяла перемещать автомобиль вперед и назад с помощью простых управляющих элементов в приложении. ASS идет дальше, позволяя автомобилю не только двигаться в пределах видимости, но и самостоятельно находить владельца.

При использовании новой функции ваш автомобиль может не только подъехать к вам, но и подготовиться к поездке. Например, если вы находитесь в магазине, ваша Tesla может заранее нагреть или охладить салон, чтобы обеспечить комфортную температуру внутри. Это особенно актуально в холодное время года, когда вам не хочется садиться в холодный салон своей машины.

Однако стоит отметить, что для полноценного использования ASS требуется, чтобы автомобиль находился в пределах определенной зоны, что ограничивает его применение в некоторых ситуациях. Тем не менее, Tesla уверена, что эта функция значительно упростит жизнь владельцам автомобилей, предоставляя им возможность управлять своим транспортным средством с помощью смартфона.