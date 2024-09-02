Apple готовит значительные изменения в линейке iPhone 17, включая новые решения для охлаждения. Ожидается, что эти улучшения повлияют на производительность и стабильность работы устройства.

С каждым новым поколением iPhone пользователи ожидают не только улучшений в дизайне, но и в производительности. В преддверии выхода iPhone 17 стало известно, что Apple наконец-то решилась на внедрение эффективных систем охлаждения, что может значительно повысить производительность и стабильность работы новых устройств.

По информации аналитика Минг-чи Куо, в линейку iPhone 17 будет добавлен графитовый лист, который поможет более эффективно распределять тепло. Эта технология, известная как VC (испарительная камера), будет впервые применена в iPhone и предназначена для улучшения рассеивания тепла, особенно в модели iPhone 17 Pro Max. Ожидается, что благодаря этим нововведениям пользователи смогут наслаждаться более высокой производительностью и стабильной работой устройства, что особенно важно при использовании расширенных функций искусственного интеллекта.

Графитовые листы и системы охлаждения VC помогают равномерно распределять тепло по всей поверхности устройства, предотвращая перегрев ключевых компонентов, таких как SoC. Это особенно актуально для современных смартфонов, которые требуют высокой производительности и могут подвергаться тепловому дросселированию при интенсивной нагрузке. Система охлаждения будет поддерживать оптимальную температуру, что позволит избежать снижения производительности во время работы с ресурсоемкими приложениями.

Кроме того, iPhone 17 Pro Max, как ожидается, будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти, что также связано с необходимостью поддержки новых функций искусственного интеллекта. Остальные модели линейки получат 8 ГБ оперативной памяти, что, тем не менее, также является хорошим показателем для современных смартфонов.

Согласно слухам, новая серия iPhone 17 будет включать четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Учитывая, что iPhone 17 Plus может быть заменен на iPhone 17 Slim, пользователи могут ожидать более тонкий и компактный дизайн. Размеры нового Slim могут варьироваться от 6,55 до 6,6 дюймов, что меньше, чем у предыдущей модели с экраном 6,7 дюймов.

Что касается дизайна, Apple, скорее всего, не планирует значительных изменений по сравнению с предыдущими моделями. Однако улучшенная система охлаждения и новые технологии могут стать главными акцентами в маркетинговой стратегии компании, позволяя подчеркнуть инновационный подход к производительности.