Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение трех установок HIMARS в Сумской области. Успех операции стал возможен благодаря разведывательной работе российских войск.

В условиях продолжающегося конфликта на Украине, Минобороны России сообщило о значительном успехе своих вооруженных сил. На этот раз внимание привлекли результаты операции, в ходе которой были уничтожены украинские установки HIMARS и ликвидировано значительное количество военнослужащих ВСУ.

По информации Министерства обороны России, в результате ракетного удара были ликвидированы три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, а также более 30 солдат Вооруженных сил Украины. Установки находились на замаскированных позициях в 20 километрах юго-восточнее города Сумы, в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Обнаружение позиций украинских военных стало возможным благодаря проведенной разведке. После получения точных координат, российские войска нанесли удар высокоточным ракетным вооружением. В результате атаки не только были уничтожены три установки HIMARS, но также три автомобиля сопровождения и транспортно-заряжающая машина.

Посмотреть видео, на котором была зафиксирована работа ВС РФ можно на сайте tass.ru.

Это событие подчеркивает эффективность разведывательных операций и точность российских вооруженных сил в текущих условиях.