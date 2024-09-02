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Исследование ВТБ: Определен регион России с наиболее бережливыми жителями
Согласно исследованию ВТБ, жители Дальнего Востока оказались самыми бережливыми в России, откладывая значительную часть доходов. Каждый третий россиянин стал сберегать больше за последние полгода, что говорит о росте финансовой осведомленности граждан.

Недавнее исследование, проведенное ВТБ, выявило интересные тенденции в поведении россиян относительно сбережений. Оказалось, что жители Дальнего Востока выделяются на фоне других регионов благодаря своей способности откладывать значительные суммы из своих доходов. В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) результаты опроса показывают, как изменились финансовые привычки граждан за последние полгода.

Согласно данным исследования, почти 35% россиян стали сберегать больше средств в последние три–шесть месяцев. Наиболее активно это делают жители Урала и Сибири, в то время как 24% опрошенных сократили свои накопления, особенно на Кавказе и Северо-западе. При этом четверть респондентов продолжает копить на прежнем уровне.

Интересно, что почти половина участников опроса (46%) откладывают до 15% своих доходов ежемесячно. 26% респондентов могут выделять от 15% до 30%, а около 10% россиян способны откладывать более 30% своего дохода. Именно жители Дальнего Востока демонстрируют наивысшие показатели: 15% из них могут позволить себе откладывать более 30%. В контексте этого, наименьшая доля «бережливых» жителей наблюдается на Северо-Западе, где только 4% респондентов могут похвастаться такими накоплениями. Кроме того, 9% россиян признались, что не имеют возможности откладывать деньги.

Как отметил Илья Ермаков из ВТБ, уровень доходов и расходов дальневосточников выше, чем в других регионах. Это связано с дополнительными надбавками, которые они получают из-за специфических климатических условий. Средний размер вклада жителей Дальнего Востока составляет 585 тысяч рублей, что ставит их на второе место после центральных регионов. Также стоит отметить, что дальневосточники входят в пятерку регионов с наибольшими накопительными счетами, где средняя сумма составляет 145 тысяч рублей.

Что касается расходов, то средний чек на Дальнем Востоке составляет 32,5 тысячи рублей в месяц, что значительно больше, чем в Центральном федеральном округе (26 тысяч рублей) и Северо-Кавказском федеральном округе (14 тысяч рублей). Объем переводов и размер кешбэка у дальневосточников также выше, что указывает на их активное участие в финансовых операциях.

В опросе также выяснили, что 52% участников считают, что в нынешних условиях лучше копить деньги на крупные покупки, чем брать кредиты. Только 7% опрошенных планируют взять кредит в ближайшие полгода, а 22% рассматривают такую возможность. Основные причины, по которым россияне берут кредиты, связаны с ремонтом или строительством жилья, покупкой автомобилей и бытовой техники, а также с поездками в отпуск. При этом 52% респондентов уверены, что кредит им не понадобится в ближайшее время.

Ранее в августе было отмечено, что 67% россиян формируют накопления на «черный день». Наиболее распространённым инструментом для этого остаются банковские депозиты в рублях. Эти данные подчеркивают растущую финансовую осведомленность граждан и их стремление к накоплениям в условиях нестабильной экономической ситуации.

#дальний восток #втб #россияне #сбережения
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