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AMD готовит к запуску видеокарты серии Radeon RX 8000 RDNA 4, ориентированные на средний уровень
AMD готовит к запуску видеокарты серии Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4, которые будут ориентированы на средний уровень. Ожидается, что новые модели предложат улучшенную производительность и энергоэффективность, но не будут конкурировать с флагманскими решениями NVIDIA.

Слухи о следующем поколении графических процессоров AMD, известных как RDNA 4, уже начали активно обсуждаться в сообществе геймеров и специалистов. Похоже, что компания решила вернуться к стратегии, использованной при запуске первой серии RDNA, ориентируясь на средний сегмент рынка. Это может означать, что новые видеокарты не будут нацелены на флагманский уровень, а сосредоточатся на обеспечении хорошей производительности по более доступной цене.

По информации от инсайдеров, AMD планирует выпустить серию Radeon RX 8000, которая будет позиционироваться аналогично видеокартам RX 5000. Это означает, что акцент будет сделан на снижение затрат и улучшение производительности в среднем ценовом сегменте, что, по мнению аналитиков, может оказать влияние на конкурентоспособность компании на рынке.

Одним из ключевых аспектов новых видеокарт станет графический процессор Navi 48, который будет обладать 64 вычислительными единицами и максимальной частотой до 3,2 ГГц. Это должно обеспечить значительное улучшение производительности по сравнению с предшественниками. Также ожидается, что новые карты будут оснащены 16 ГБ памяти GDDR6 и 256-битной шиной, что позволит им обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать высокую скорость передачи информации.

Энергоэффективность также станет важной темой для RDNA 4. AMD стремится избежать высоких показателей потребления, таких как 500 Вт и более, и сосредоточится на оптимизации своих графических процессоров. Это должно привести к улучшению производительности при меньших затратах энергии, что является важным фактором для современных пользователей.

Интересно, что в RDNA 4 ожидается значительное улучшение производительности трассировки лучей. Новые видеокарты, такие как Radeon RX 8800 XT, должны будут конкурировать с моделями NVIDIA, такими как RTX 4070 Ti SUPER, в играх с активированной трассировкой. Это может сделать AMD более привлекательным выбором для геймеров, заинтересованных в высококачественной графике.

Что касается Infinity Cache, следующего поколения, то ожидается, что его объем будет менее 96 МБ, что также повлияет на общую производительность видеокарт. Несмотря на это, AMD не собирается пытаться превзойти флагманские модели NVIDIA, такие как RTX 5090, которые, по прогнозам, займут верхние позиции на рынке игровых графических процессоров в 2025 году.

Согласно слухам, в первой волне релиза RDNA 4 будет всего три модели: Radeon RX 8800 XT на базе Navi 48 XTX, RX 8700 XT на базе Navi 48 XT и RX 8600 XT на базе Navi 44 XT. Это ограниченное количество моделей может упростить выбор для потребителей и сосредоточить внимание на качестве каждой карты.

Кроме того, RDNA 4 будет использоваться в будущей консоли PlayStation 5 Pro. Это говорит о том, что AMD активно работает над оптимизацией своей архитектуры для различных платформ, что может улучшить общую производительность трассировки лучей в играх на консолях. Ожидается, что PS5 Pro сможет предложить производительность, в 2-3 раза превышающую возможности стандартной PS5, что также повлияет на интерес к видеокартам Radeon RX 8000.

Сроки запуска новых видеокарт намечены на октябрь-ноябрь, а рекомендованная розничная цена будет варьироваться от 499 до 599 долларов. Это делает новые модели доступными для широкой аудитории, но оставляет открытым вопрос о том, смогут ли они конкурировать с более дорогими решениями от NVIDIA.

AMD RDNA 4 обещает стать интересным предложением для тех, кто ищет мощные, но доступные видеокарты. А вот смогут ли они обеспечить желаемую производительность и удовлетворить потребности геймеров в условиях жесткой конкуренции на рынке графических процессоров, покажет время.

#amd #видеокарты #rdna 4 #radeon rx 8000
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