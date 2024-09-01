Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова представил электродвигатели ЭД-76 для беспилотного летательного аппарата С-76. Эти двигатели прошли все необходимые испытания и открывают новые возможности для транспортировки грузов в сложных условиях.

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, известный своими инновациями в области авиационных технологий, недавно сообщил о завершении испытаний электродвигателей для нового тяжелого беспилотного летательного аппарата С-76. Эти двигатели, получившие обозначение ЭД-76, предназначены для эффективного выполнения задач по перевозке грузов в труднодоступные районы.

ЦИАМ, расположенный в Москве и Лыткарино, поставил десять электродвигателей ЭД-76 для БПЛА С-76, разработанного ОКБ Сухого. Эти электродвигатели прошли полный цикл испытаний, подтвердив свою эффективность и надежность. ЭД-76 представляет собой синхронный электромотор мощностью 100 кВт, использующий постоянные магниты. Он предназначен для прямого привода воздушного винта, что обеспечивает вертикальный взлёт и посадку беспилотника.

Одной из ключевых особенностей БПЛА С-76 является возможность перевозки грузов весом до 500 кг без необходимости в аэродромной инфраструктуре. Это делает его особенно полезным для регионов, где традиционные способы транспортировки могут столкнуться с трудностями, например, в Сибири, Дальнем Востоке и Арктике. Беспилотник способен работать в условиях, где доступ к обычным транспортным путям ограничен или невозможен.

В дополнение к электродвигателям, С-76 будет использовать обычный поршневой агрегат для крейсерских полётов. Это сочетание технологий позволяет оптимизировать эксплуатационные характеристики беспилотника, обеспечивая высокую эффективность в различных режимах полёта. Специалисты ЦИАМ провели комплексные испытания, которые подтвердили, что электродвигатели ЭД-76 способны выдерживать нагрузки, возникающие во время полётов, и обеспечивают необходимую мощность для выполнения поставленных задач.

Эксперты отмечают, что внедрение таких технологий способствует решению множества логистических проблем, с которыми сталкиваются отдалённые регионы страны. БПЛА С-76 может стать важным инструментом для доставки товаров, медицинских препаратов и других жизненно необходимых грузов в районы, где традиционные методы доставки могут оказаться неэффективными.