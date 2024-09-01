Компания Meizu начала разработку нового смартфона с кодовым названием M469Q, информация о котором появилась в базе данных IMEI.

Недавно в базе данных IMEI появилась информация о новом смартфоне Meizu с номером модели M469Q. Официальные детали о характеристиках и названии устройства пока отсутствуют, но эксперты уже начали строить предположения о его возможностях, основываясь на сходстве с предыдущими моделями компании.

Согласно данным из IMEI, номер модели M469Q вызывает интерес, так как он напоминает номер модели Meizu 21 Note, который обозначается как M468Q. Это сходство может указывать на то, что новый смартфон будет обладать некоторыми характеристиками, схожими с теми, что предлагает Meizu 21 Note. Хотя это всего лишь предположение, оно открывает двери для обсуждения возможных особенностей устройства.

Meizu 21 Note, на который мы можем опираться, имеет ряд впечатляющих характеристик. Он оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением Full HD+. Частота обновления этого дисплея варьируется от 1 до 144 Гц, что обеспечивает плавность изображения и удобство при использовании. Максимальная яркость экрана достигает 5000 нит, что делает его хорошо читаемым даже при ярком солнечном свете. Кроме того, в Meizu 21 Note предусмотрен сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, что добавляет удобства и безопасности.

Что касается автономности, Meizu 21 Note работает на аккумуляторе емкостью 5500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Это означает, что пользователи смогут быстро восполнить заряд устройства, что особенно важно в современном ритме жизни. Также стоит отметить, что данный смартфон имеет сертификат защиты IP65, что обеспечивает его устойчивость к пыли и влаге.