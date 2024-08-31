Полиция США внедряет инструмент искусственного интеллекта Draft One, который значительно ускоряет процесс оформления документов. Теперь отчеты о преступлениях могут создаваться за считанные секунды, что повышает их точность и снижает нагрузку на сотрудников.

В последние годы технологии искусственного интеллекта становятся все более важными в различных сферах жизни, и правоохранительные органы не остаются в стороне. В апреле 2024 года компания Axon представила новый инструмент под названием Draft One, который может расшифровывать звук с нательной камеры и автоматически превращать его в полицейский отчет. Этот инструмент, основанный на модели GPT-4, обещает не только сократить время, необходимое для составления документов, но и повысить их точность, что является важным аспектом в работе полиции.

Одним из первых полицейских управлений, которые начали тестировать Draft One, стало управление Форт-Коллинза в Колорадо. По данным руководства, использование этого инструмента позволило сократить время на написание отчетов на 82%. Генеральный директор Axon, Рик Смит, отметил, что если полицейский тратит значительную часть рабочего времени на оформление документов, то Draft One может освободить до 25% его времени для более важных задач.

Полевые испытания показали, что Draft One действительно способен упростить рутинную работу. Например, офицер Мэтт Гилмор из Оклахома-Сити использовал этот инструмент во время операции по задержанию подозреваемых. Вместо того чтобы тратить 30-45 минут на написание отчета, он позволил ИИ создать черновик за всего 8 секунд. Офицер был удивлен точностью отчета, который включал детали, которые он сам не смог бы вспомнить, такие как цвет машины подозреваемого, упомянутый другим офицером.

В другом случае, при расследовании дорожно-транспортного происшествия, полицейский загрузил видео остановки в систему и нажал кнопку. В результате программа создала отчет на разговорном языке, который включал дату, время и другие важные детали. Процесс прошел гладко и занял всего несколько секунд. После проверки необходимости доработки отчета полицейские не нашли никаких ошибок.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, внедрение ИИ в работу полиции вызывает множество вопросов. Одной из главных проблем является точность и надежность отчетов, составляемых с помощью ИИ. Некоторые американские прокуроры и юристы выражают опасения, что полагаться на автоматизированные системы может быть рискованно, особенно когда речь идет о серьезных уголовных делах. Важно, чтобы полицейские не теряли ответственности за свои слова и действия, и использование ИИ не должно становиться оправданием для ошибок.

Некоторые эксперты подчеркивают, что важно сохранять человеческий компонент в процессе написания отчетов. Полицейские должны быть готовы не только использовать технологии, но и самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения. Использование ИИ не должно заменять их профессиональные навыки и опыт. В противном случае, есть риск, что полицейские могут стать менее внимательными к деталям и полагаться на ИИ, что может привести к серьезным последствиям.

Кроме того, существуют опасения по поводу расовой предвзятости, которая может проявляться в алгоритмах ИИ. Американские активисты, такие как Аурелиус Франциско, подчеркивают, что важно учитывать возможность предвзятости в данных, на которых обучаются модели. Профессор права Эндрю Фергюсон также предупреждает, что автоматизация может привести к снижению бдительности офицеров при написании отчетов. Это может стать причиной искажений в данных, которые могут негативно повлиять на правосудие.

Axon, в свою очередь, старается минимизировать эти риски. Компания тестировала Draft One, меняя расу подозреваемого в различных сценариях и не обнаружила статистически значительных различий в отчетах. Однако многие эксперты считают, что окончательные выводы о безопасности и точности технологии можно будет сделать только после длительных испытаний и анализа.

Как показывает практика, внедрение новых технологий в работу американской полиции требует осторожности и тщательной оценки. Axon не контролирует, как именно полицейские управления используют Draft One, что ставит под сомнение возможность унификации стандартов и правил. Важно, чтобы правоохранительные органы находили баланс между использованием современных технологий и соблюдением прав граждан.

Также стоит отметить, что использование ИИ в полицейских отчетах поднимает вопросы о конфиденциальности и защите данных. Как будут храниться и использоваться данные, собранные с помощью Draft One? Как будет обеспечиваться безопасность личной информации граждан? Эти вопросы требуют внимания со стороны американских законодателей и общественности.