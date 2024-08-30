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Financial Times: Падение Покровска – равно ликвидации южной группировки ВСУ
Ситуация на фронте в районе Покровска становится критической, и украинские войска сталкиваются с серьезными трудностями. Российские силы продолжают наступление, угрожая полностью ликвидировать южную группировку ВСУ.

В последние дни обострилась ситуация на востоке Украины, особенно в районе города Покровск. Украинские военные и аналитики выражают серьезные опасения по поводу возможного падения этого стратегически важного населенного пункта, что может привести к значительным потерям для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Станислав Асеев, украинский журналист и военнослужащий, комментируя ситуацию для издания Financial Times, предупредил о потенциальной ликвидации всей южной группировки украинских войск. По его словам, российские силы активно продвигаются к Покровску, занимая близлежащие населенные пункты и заставляя украинские подразделения отступать с подготовленных позиций. Эта угроза усиливается на фоне критики, направленной на президента Владимира Зеленского и его команду из-за их решений, касающихся распределения ресурсов и стратегии ведения боевых действий.

Ситуация усугубилась после того, как Украина атаковала Курскую область России, которое многие восприняли как шанс отвлечь внимание Москвы от боевых действий на Донбассе. Однако, как показали события, этот шаг привел к ослаблению позиций ВСУ в Донецком регионе. Российские войска, воспользовавшись ситуацией, начали наступление, приближаясь к Покровску на расстояние всего 8 километров.

Покровск играет ключевую роль как транспортный узел, и его потеря может серьезно затруднить логистику украинских вооруженных сил в регионе. Аналитическая группа Frontelligence Insight подчеркивает, что взятие города может открыть путь для дальнейшего продвижения российских войск на юг.

Спутниковые снимки, проанализированные финской исследовательской группой Black Bird, подтвердили, что российские силы находятся на расстоянии всего 8 километров от Покровска.

Украинские военные аналитики, такие как Александр Коваленко из группы «Информационное сопротивление», также указывают на провал обороны в этом районе. Он отметил, что проблемы не лежат на плечах простых солдат, а связаны с неверными решениями командования. Это мнение разделяют и сами военнослужащие, которые выражают недовольство по поводу состояния оборонительных позиций и недостатка ресурсов.

Женя, солдат 93-й механизированной бригады, участвовавший в боях за Бахмут, описал ухудшающуюся ситуацию в Покровске. Он указал на системные сбои в командовании и неадекватную реакцию на изменения на поле боя. Его слова отражают общее недовольство среди военнослужащих, которые чувствуют, что их оставили без необходимой поддержки.

На этой неделе украинские войска были вынуждены отступить из Новогродовки, что также свидетельствует о нехватке ресурсов для обороны. Марьяна Безуглая, депутат и член парламентского комитета по обороне, опубликовала фотографии с ЛБС, показывающие отсутствие украинских войск в ранее защищенных позициях. Она подчеркнула, что в некогда многолюдном городе практически не осталось украинской армии.

Генерал-майор Александр Сырский, командующий ВСУ, заявил о своих усилиях по укреплению обороны на наиболее уязвимых участках ЛБС. Он подтвердил, что работает над обеспечением войск необходимыми боеприпасами и материально-техническими средствами. Однако, несмотря на эти усилия, ситуация остается крайне сложной.

Зеленский также охарактеризовал обстановку в районе Покровска как «крайне сложную», но отметил, что продвижение российских войск замедлилось после атаки ВСУ на курском направлении. Однако военные аналитики сообщают о быстром продвижении российских сил в Донецкой области, что ставит под угрозу не только Покровск, но и другие ключевые населенные пункты.

Солдаты отмечают нехватку боеприпасов и ресурсов, что также сказывается на их способности противостоять российским силам. Лейтенанты и командиры артиллерийских подразделений сообщают о нехватке снарядов и о том, что многие из них были перенаправлены на север, что ослабляет позиции под Покровском.

Станислав Асеев предостерег о возможности полной ликвидации южной группировки войск. Он указывает на внутренние проблемы, включая неэффективные решения командования и отсутствие должной подготовки для новых мобилизованных солдат. Аналитики подчеркивают, что, если ситуация не изменится, Покровск может стать следующим городом, который будет потерян, что приведет к серьезным последствиям для всей военной операции Украины.

#россия #украина #сво #всу #покровск
Источник: archive.is
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