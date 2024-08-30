Вооруженные силы Украины провели успешные испытания новой баллистической ракеты «Гром-2».

В СМИ появилась информация, что ВСУ недавно завершили испытания новой баллистической ракеты малой дальности под названием «Гром-2».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успешных испытаниях ракеты во время своего выступления на Форуме независимости Украины 2024, который проходил в Киеве. Он отметил, что это важное достижение для украинской оборонной промышленности, однако не стал раскрывать подробности о характеристиках и возможностях нового вооружения. По его словам, испытания ракеты являются значительным шагом вперед, но конкретная информация о ее характеристиках пока остается закрытой.

Эти сообщения следуют за недавними заявлениями министра обороны Рустема Умерова, который подчеркнул важность разработки местных систем вооружения для защиты страны. Умеров отметил, что Украина активно работает над созданием различных типов вооружения, способных эффективно противостоять угрозам.

По официальным данным разработка ракеты «Гром-2» началась в конце 2000-х годов и после 2014 года работа над проектом ускорилась. Первые испытания двигательной системы ракеты состоялись четыре года спустя, однако информация о реальных результатах оставалась ограниченной. В 2018 году ракета была продемонстрирована на военном параде.

По информации, озвученной бригадным генералом Сергеем Барановым, ракета «Гром-2» имеет дальность действия около 700 километров, что делает ее сопоставимой с другими современными системами. Ранее сообщалось о различных оценках дальности — от 280 до 500 километров.