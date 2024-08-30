Xiaomi, похоже, готовится к запуску собственного чипсета для смартфонов, что может изменить рынок.

В последние дни в мире технологий активно обсуждается возможность выхода Xiaomi с собственным чипом для смартфонов. Слухи о разработке нового процессора становятся все более обоснованными благодаря последним заявлениям информаторов, которые намекают на впечатляющую производительность.

На фоне растущей конкуренции на рынке смартфонов многие компании, такие как Apple и Samsung, начали разрабатывать собственные чипсеты. Теперь, согласно информации от известного инсайдера Йогеша Брара, Xiaomi может вскоре сделать аналогичное заявление. В своем недавнем твите Брар сообщил, что проект нового чипа, известного как SoC, активно продвигается вперед. Он отметил, что чип будет основан на технологии N4P от TSMC и будет включать модем 5G от Unisoc.

Что касается производительности, Брар утверждает, что новый процессор Xiaomi может сопоставляться с Snapdragon 8 Gen 1 — флагманским чипом от Qualcomm, который был представлен в 2021 году. Это подчеркивает, что Xiaomi нацелена на создание высокопроизводительного устройства, способного удовлетворить потребности современных пользователей. Ожидалось, что компания будет использовать 4-нм технологию в сотрудничестве с Unisoc, что также согласуется с предыдущими слухами.

Согласно последним сведениям, Xiaomi планирует представить свой чип в первой половине 2025 года. Это заявление Брара подогревает интерес к будущим продуктам компании, и многие эксперты считают, что этот шаг может стать важным моментом для Xiaomi на рынке смартфонов. Более того, в 2025 году бренд собирается представить ряд других инновационных продуктов, что может еще больше укрепить его позиции.

Несмотря на всю эту информацию, следует помнить, что данные пока не подтверждены официальными источниками. Поэтому стоит относиться к ним с осторожностью. Тем не менее, если Xiaomi действительно выпустит свой чип, это может изменить конкурентную среду на рынке, предлагая пользователям новые возможности и улучшенные характеристики.