OpenAI объявила о рекордном росте ChatGPT, который теперь имеет более 200 миллионов пользователей в неделю. Это связано с внедрением ИИ в бизнес и новыми функциями сервиса.

OpenAI, ведущая компания в сфере искусственного интеллекта, сообщила о значительном увеличении числа пользователей ChatGPT, который теперь превышает 200 миллионов активных пользователей в неделю.

С момента своего запуска в ноябре 2022 года ChatGPT быстро привлек более 100 миллионов активных пользователей всего за два месяца, что сделало его самым быстрорастущим потребительским приложением в истории. Теперь, по данным OpenAI, число пользователей увеличилось более чем вдвое за год, что свидетельствует о постоянном интересе к продукту.

Одной из ключевых причин этого роста является внедрение ChatGPT в компании из списка Fortune 500. Многие организации начали использовать искусственный интеллект для повышения эффективности работы и улучшения клиентского обслуживания. Это подтверждает, что технологии, основанные на ИИ, становятся неотъемлемой частью бизнес-процессов.

Кроме того, OpenAI отметила, что запуск новой версии GPT-4o стал катализатором для увеличения доходов и загрузок ChatGPT. Новые функции и улучшения сделали сервис более привлекательным для пользователей, что способствовало его росту. Внедрение таких возможностей, как интеграция с другими платформами и расширенные функции, привлекло внимание как частных пользователей, так и корпоративных клиентов.

Однако, несмотря на впечатляющие цифры, OpenAI также сталкивается с вызовами, связанными с ростом популярности своего продукта. В условиях стремительного развития технологий компании необходимо постоянно обновлять и улучшать свои сервисы, чтобы оставаться конкурентоспособными. Кроме того, вопросы безопасности и этики использования ИИ становятся все более актуальными, что требует от разработчиков внимательного подхода к созданию новых функций.