По словам посла, пленные подвергаются жестокому обращению, избиению, издевательствам и лишению пищи.

В условиях конфликта между Россией и Украиной информация о судьбе военных, оказавшихся в плену, становится особенно актуальной. На фоне продолжающихся боевых действий, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник озвучил тревожные факты о том, как обращаются с российскими солдатами в плену.

По словам Мирошника, российские военнослужащие, попавшие в плен к украинским силам, сталкиваются с серьезными нарушениями прав человека. Он рассказал, что пленные часто испытывают голод и жестокое обращение, которые резко усиливаются после ухода международных наблюдателей. «Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка», — приводит он слова одного из возвращенных солдат.

Кроме того, посол отметил, что после проверки условия содержания резко ухудшаются, и пленных снова подвергают насилию и унижениям. Мирошник подчеркнул, что российская сторона фиксирует все случаи жестокого обращения и намерена представить эти факты международному сообществу. Он также упомянул о других случаях насилия, в том числе сексуальных преступлениях, которые совершались против мирных жителей в Курской области.