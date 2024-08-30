Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Samsung представляет Galaxy Quantum 5: защищенный смартфон с «квантовой» безопасностью
Samsung анонсировала новую версию своего смартфона Galaxy A55, получившую название Galaxy Quantum 5. Устройство, эксклюзивное для Южной Кореи, оснащено чипом безопасности от ID Quantique, обеспечивая высокий уровень защиты при использовании онлайн-сервисов.

Южнокорейская компания Samsung выпустила новую модель смартфона Galaxy Quantum 5, представляющую собой усовершенствованную версию Galaxy A55. Это устройство выделяется наличием специального чипа безопасности, разработанного компанией ID Quantique, что делает его особенно привлекательным для пользователей, заботящихся о защите своих данных.

Galaxy Quantum 5 — это не просто улучшенная версия Galaxy A55, а устройство, которое акцентирует внимание на безопасности. Чип безопасности, встроенный в телефон, использует технологии квантовой криптографии для создания защищенного окружения, что особенно важно для таких операций, как онлайн-банкинг. Этот смартфон был разработан в сотрудничестве с оператором SK Telecom, что делает его доступным исключительно для южнокорейского рынка.

Смартфон был доступен для предварительного заказа с 23 августа, а его официальный запуск состоялся 28 августа. Его цена составляет 618 200 корейских вон, что эквивалентно примерно 42 360 рублей. Galaxy Quantum 5 предлагается в трех цветах: Awesome Ice Blue, Awesome Lilac и Awesome Navy, что позволяет пользователям выбрать устройство, соответствующее их стилю.

Что касается характеристик, Galaxy Quantum 5 оснащен 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает плавную и яркую картинку, что делает его идеальным для просмотра видео и игр. Защита Gorilla Glass Victus+ добавляет дополнительную прочность, а встроенный оптический сканер отпечатков пальцев упрощает процесс разблокировки устройства.

Смартфон также предлагает впечатляющий набор камер. Фронтальная камера на 32 мегапикселя и основная камера на 50 мегапикселей позволяют делать качественные снимки, а дополнительные 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 5-мегапиксельная макрокамера расширяют возможности фотосъемки. Все камеры поддерживают запись видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду, что является отличным дополнением для любителей видеосъемки.

Внутри устройства установлен процессор Exynos 1480, который в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обеспечивает высокую производительность и возможность многозадачности. Galaxy Quantum 5 работает на базе Android 14 и обещает получить четыре крупных обновления операционной системы в будущем, что делает его более долговечным выбором для пользователей.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка быстрой зарядки на 25 Вт позволяет быстро восполнить запас энергии. Смартфон также предлагает современные функции подключения, включая 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Дополнительные характеристики, такие как защита от воды и пыли по стандарту IP67, а также стереодинамики и алюминиевая рама, подчеркивают высокое качество устройства и его надежность.

#смартфоны #samsung #безопасность #южная корея #galaxy quantum 5
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Специалисты приступили к установке последней опоры самого длинного из мостов Транссиба
7
Из-за ареста Павла Дурова ОАЭ замораживают покупку у Франции 80 истребителей Rafale
7
На Netflix вышло аниме «Терминатор зеро», которое считается лучшим произведением во вселенной со времён второго фильма
7
Huawei представила умные часы Watch GT 5
2
Часовщик из России Константин Чайкин установил мировой рекорд, создав ультратонкие часы
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
3
Украинский дрон "Чаклун" рассыпался при попытке тарана российского дрона-разведчика Zala
1
Ученые разработали новые подходы для склеивания древесины и металла без клея
1
Украинский танк Challenger 2 застрял с британскими журналистами во время съёмок
1
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
1
На российском заводе «Автотор» приступили к производству электромоторов для автомобилей
+
В Приморье готовятся спустить на воду первый построенный на местной верфи ярусолов
+
Армия США закупает дроны-камикадзе Switchblade на сумму в $1 миллиард
1
Американский сенатор обеспокоен тем, что Intel будет одновременно получать субсидии и сокращать персонал
1
Росатом подписал 60-летний контракт на обслуживание атомной станции «Аккую» в Турции
+
Информатор сообщает об отказе Samsung выпускать складной смартфон под названием Galaxy Z Fold6 Slim
+
CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2 раньше ремейка The Witcher
10
GeForce GTX 1060 6 ГБ начала заметно опережать версию на 3 ГБ в современных играх
7
Новый рестайлинговый Hyundai Ioniq 6 был впервые замечен с брендингом N перед официальным дебютом
+
В России продолжается стремительный рост промышленного производства
+

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
6
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
7
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
12
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
78
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
48
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
9
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
38
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
14
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
10
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
1

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
15:12
Это не для домохозяек софт, а для тех, кто винду ставит часто и не только себе. Но я из образа винду разворачиваю, т.к. 10\11 очень сложно (и долго) настраивать и чистить от говна.
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
Бoтo -- Чaт
15:07
Трусикер, про тебя картинка. Дывыся, хлопче:
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
Acid Rain
15:07
Зустах принял эстафету у Баблика: - А-а-а! Всё пропало! Быстро бежим покупать по ссылочкам, а то всё вкусное съедят!
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
Eppius
15:04
Да плевать. Главное бабульки стянуть с инвесторов. Ведь за крахи и банкротства никого не зажают и имущества не лишают.
80% проектов в сфере искусственного интеллекта заканчиваются крахом
Eppius
15:00
На ПК пока нормально работает при помощи некоторых ухищрений. На мобилах тоже работает. Вот с андрон тв проблемы- то работает то нет. Самое обидное что на ютубе я смотрю сугубо образовательные\позн...
Роскомнадзор потребовал от провайдеров прекратить попытки ускорить работу YouTube
PanzerK
14:59
Ну наконец-то... как долго я тебя ждал... сотый ты мой клоун в чёрном списке дегенератов...
Notion – что такое и чем удобен
salexa
14:57
Хохол, как загнанная в угол крыса, агонизирует, чувствуя неминуемый конец. Потому очень опасен. Крысу надо скорее протыкать острым копьем. Чтобы сдохла, пока не наделала большой беды
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
salexa
14:55
Беру Тб 2.5 УКРОВ От.....Т в АНТОНОВУ ШЛЯПУ,поставил кошку свою =она стоит 100$
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
Vitaly Gimly
14:52
Вот о том и новость. Поскольку система сырая, что косвенно подтверждает тот факт, что для "обеспечения надёжности" требуются патчи в 1000+ строк, не надо было её включать в релиз-кандидат. aufs вон в...
Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
OLD Hunter
14:51
Качество статей можно определить по запаху автора и поставить нужную оценку, кол.
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем