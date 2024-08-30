Samsung анонсировала новую версию своего смартфона Galaxy A55, получившую название Galaxy Quantum 5. Устройство, эксклюзивное для Южной Кореи, оснащено чипом безопасности от ID Quantique, обеспечивая высокий уровень защиты при использовании онлайн-сервисов.

Южнокорейская компания Samsung выпустила новую модель смартфона Galaxy Quantum 5, представляющую собой усовершенствованную версию Galaxy A55. Это устройство выделяется наличием специального чипа безопасности, разработанного компанией ID Quantique, что делает его особенно привлекательным для пользователей, заботящихся о защите своих данных.

Galaxy Quantum 5 — это не просто улучшенная версия Galaxy A55, а устройство, которое акцентирует внимание на безопасности. Чип безопасности, встроенный в телефон, использует технологии квантовой криптографии для создания защищенного окружения, что особенно важно для таких операций, как онлайн-банкинг. Этот смартфон был разработан в сотрудничестве с оператором SK Telecom, что делает его доступным исключительно для южнокорейского рынка.

Смартфон был доступен для предварительного заказа с 23 августа, а его официальный запуск состоялся 28 августа. Его цена составляет 618 200 корейских вон, что эквивалентно примерно 42 360 рублей. Galaxy Quantum 5 предлагается в трех цветах: Awesome Ice Blue, Awesome Lilac и Awesome Navy, что позволяет пользователям выбрать устройство, соответствующее их стилю.

Что касается характеристик, Galaxy Quantum 5 оснащен 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает плавную и яркую картинку, что делает его идеальным для просмотра видео и игр. Защита Gorilla Glass Victus+ добавляет дополнительную прочность, а встроенный оптический сканер отпечатков пальцев упрощает процесс разблокировки устройства.

Смартфон также предлагает впечатляющий набор камер. Фронтальная камера на 32 мегапикселя и основная камера на 50 мегапикселей позволяют делать качественные снимки, а дополнительные 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 5-мегапиксельная макрокамера расширяют возможности фотосъемки. Все камеры поддерживают запись видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду, что является отличным дополнением для любителей видеосъемки.

Внутри устройства установлен процессор Exynos 1480, который в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обеспечивает высокую производительность и возможность многозадачности. Galaxy Quantum 5 работает на базе Android 14 и обещает получить четыре крупных обновления операционной системы в будущем, что делает его более долговечным выбором для пользователей.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка быстрой зарядки на 25 Вт позволяет быстро восполнить запас энергии. Смартфон также предлагает современные функции подключения, включая 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Дополнительные характеристики, такие как защита от воды и пыли по стандарту IP67, а также стереодинамики и алюминиевая рама, подчеркивают высокое качество устройства и его надежность.