В Японии представили необычную USB-флешку, которая сочетает в себе функции накопителя и камеры.

Японская компания April Tokyo анонсировала интересное устройство — USB-флешку с интегрированной камерой. Этот гаджет, стоимостью около $50, обещает стать идеальным решением для тех, кто ценит функциональность и портативность, объединяя в себе три устройства в одном.

Новый продукт от April Tokyo представляет собой устройство, размеры которого составляют всего 70 мм в длину, 40 мм в ширину и 20 мм в высоту. Он сочетает в себе функции USB-накопителя, фотокамеры и видеокамеры, что делает его идеальным для пользователей, которые хотят иметь все необходимое под рукой. Устройство будет доступно на краудфандинговой платформе Makuake, что позволяет пользователям поддержать его разработку и стать одними из первых владельцев.

Флешка имеет съемную крышку, под которой скрывается порт USB Type-A, что позволяет легко подключать ее к компьютерам и другим устройствам. На другом конце находится слот для карты microSD, который идет в комплекте с 32 ГБ памяти. Также предусмотрена петля для шнурка или брелока, что добавляет удобства в использовании. Кнопки управления, включая кнопку спуска затвора и меню, расположены на задней панели, а маленький круглый экран позволяет контролировать процесс съемки.

Несмотря на компактные размеры, устройство оснащено встроенной перезаряжаемой батареей, хотя ее характеристики не были раскрыты производителем. Пользователи могут делать снимки и записывать видео, однако качество изображений оставляет желать лучшего. Камера фиксирует изображения с разрешением 1280 на 960 пикселей, а видео записываются в формате AVI с разрешением 1280 на 720 пикселей при 30 кадрах в секунду. Это, безусловно, не соответствует современным стандартам, но может быть приемлемо для личных художественных проектов или повседневного использования.

Компания April Tokyo добавила в устройство несколько «уникальных фильтров», однако они представляют собой всего лишь набор из четырех цветных фильтров, что ограничивает творческие возможности пользователя. Несмотря на это, концепция «лучшая камера — та, которая у вас с собой» остается актуальной, и производитель надеется, что эта флешка станет идеальным компаньоном для людей, которые часто перемещаются.

Однако возникает вопрос: насколько эта флешка с камерой действительно нужна? Многие пользователи уже имеют смартфоны, которые могут выполнять аналогичные функции, и это ставит под сомнение целесообразность покупки. Заявленная цена в 7216 японских иен (примерно 4570 руб.) вряд ли может показаться привлекательной, существуют более доступные альтернативы моделей флешек с аналогичным объемом памяти.

April Tokyo известна своими инновационными продуктами, такими как интеллектуальные подушки и электрические коврики, и, похоже, стремится занять свою нишу на рынке. Однако, несмотря на креативный подход, успех этого устройства будет зависеть от того, сможет ли оно привлечь внимание пользователей, которые ищут что-то большее, чем просто очередной гаджет.